Aseguran que Joan Sebastian no quiso tratamiento contra el cáncer para no quedar infértil

A dos años de su muerte, Maribel Guardia rompe el silencio del por qué Joan Sebastian no quiso tomar una medicina alternativa para controlar el cáncer de huesos que padecía.

Y es que la exesposa del cantautor michoacano reveló al periodista Chucho Gallegos, de la Agencia Basta, que no quiso tomar el medicamento porque eso lo convertiría en estéril.

“Qué cosas Dios me lo mandó, siempre quiso tener hijos, recién que nació Julián ya quería tener otro y siempre quiso tener hijos, tú sabes que cuando él estaba con el cáncer la primera vez, cuando Julián tenía cinco años, en ese momento salió una cura para el cáncer que él tenía y no la quiso tomar”, dijo Maribel a la agencia.

En la interpretación que Chucho Gallegos le dio a las palabras de Maribel, es que Joan prefirió morir, antes que preferir no volver a tener descendencia. Era de un machismo arraigado, pero también de gran amor por los hijos, porque los consideró como el eje del núcleo familiar. Y eso precisamente era su motivo de vida, y la muestra de su pensamiento están los ocho hijos que tuvo con cinco diferentes parejas, escribió el periodista.

“Yo le llamé por teléfono y le dije ‘Joan salió una cosa para el cáncer de huesos, salió en el Times’ y dice, sí no me digas y lo único que era, es que decía que afectaba que no podías tener hijos y cuando leyó eso dijo ‘no, que yo quiero tener más hijos'”, comentó.