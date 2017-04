Arman nuevo expediente contra Kate

Kate del Castillo afirmó que se abrió una nueva investigación en su contra.

La actriz, quien se reunió con Joaquín “El Chapo” Guzmán en octubre de 2015, mientras el narcotraficante estaba prófugo de la justicia, no ha regresado a México desde que se dio a conocer el encuentro.

Aunque la orden de localización y presentación contra Del Castillo ya fue cancelada, ella afirmó, en entrevista con el programa Hoy, que hay una nueva investigación.

“Ese primer caso, ya un juez federal pidió que lo cerraran, así que ese caso se tiene que estar cerrando ya, en estos días, yo creo, pero abrieron otra investigación. Entonces, te digo, es el tema de nunca acabar”.

“Primero, no sé mucho, y segundo, no puedo porque la investigación está abierta y estamos, así como también un poquito en incertidumbre, pero en cuanto podamos decirlo, podremos decirlo. Las cosas se llevan tiempo y sabes que no tengo ninguna prisa, entonces si se tarda un año más, o cinco, o 10, pues se tardará, pero las cosas se tienen que hacer bajo el debido proceso y con dignidad”, expresó.

La protagonista de La Reina del Sur también confirmó que sigue planeando hacer una película sobre “El Chapo”, aunque no ha comenzado a trabajar en ella.