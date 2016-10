¿Alguna vez has estado en una relación en la que pones todo tu esfuerzo y dedicación, pero la otra parte no hace nada? Todos en algún momento hemos luchado con todas la ganas del mundo por hacer que una relación funcione, sin embargo, a la otra persona le importa un bledo.

Es muy difícil vivir con alguien que no pone de su parte para mejorar. Cuando esto sucede te desgastas emocionalmente y ves cómo las ilusiones que tenías, cada vez se hacen más inalcanzables.

Antes de continuar con esa persona por costumbre, miedo, dependencia económica, por los hijos o hasta por “el qué dirán”, deberías plantearte si realmente vale la pena sacrificar tu presente y tu futuro por esa relación.

Uno de los puntos más importantes que debes considerar es que la gente no cambia, árbol que nace torcido jamás se endereza. ¿Para qué insistes en que otro modifique su comportamiento y sentimientos? No te engañes, es agotador y sencillamente no es posible.

No culpes a otros por no sentirte feliz. Tú eres el único responsable de tu felicidad y puedes serlo aún con tu pareja siendo como es. Tal vez llevas mucho tiempo contagiándote de su negativismo, es hora de que le contagies tu felicidad. Sé feliz contigo mismo ¡y déjale ser como es!

Claro, si has tratado por todos lo medios de “llevar la fiesta en paz” y has dado lo mejor de ti pero no recibes a cambio lo que mereces: respeto, apoyo, compresión y lealtad, considera -por más doloroso que sea- terminar esa relación antes de que te desgastes.

Si no estás seguro de la decisión que debes tomar, te recuerdo que nadie que traiga ansiedad o inseguridad a tu vida es bueno para ti. La señal más clara de que estás con la persona indicada es que la mayor parte del tiempo sientas tranquilidad y paz interior.