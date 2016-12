Aracely Arámbula es criticada por polémica foto con su hijo (FOTO)

Aracely Arámbula fue severamente criticada pos sus seguidores al compartir una imagen donde está besando a su hijo mayor Miguel.

En la fotografía se puede apreciar a la actriz dándole un tierno beso en la boca a su pequeño, pero la foto causó un tremendo revuelo en redes sociales, publicó Estilo DF.

Y es que varios de sus seguidores, lejos de ver la foto como una tierna imagen entre una madre y su hijo, malinterpretaron el hecho y la criticaron.

Aunque esta vez la actriz mexicana no se quedó callada y les respondió. “Sabía que iban a poner eso y aún así no importa, subo lo que deseo. Sería mejor fijarse en lo bueno y no en el morbo. Increíble pero cierto… no falta quien quiera ver las cosas así”, dijo Arámbula.