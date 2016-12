Apapachan a Natalia Subtil los Mori (VIDEO)

Para Natalia Subtil, actriz y modelo brasileña, Sergio Mayer Mori es un excelente padre. Y es que al parecer ya le perdonó que dijera que su bebé tenía cara de “murciélago”. Aunque de manera “sutil” se vengó y dijo que si se parecía a alguien era precisamente al papá, “nació con la cara del papá, pero ahora no sé su cara cómo está, todos dicen que se parece a la abuela, yo le digo todo el tiempo que si no va hacer la prueba (de ADN) y él me dice, ‘pero es mi cara, quñe voy hacer'”, dijo sonriendo.

Y agregó: “Es increíble, es muy buen papá”, dijo ayer en entrevista durante la presentación de la película Un Padre No Tan Padre, en la que ambos actúan.

“De hecho la dejé encargada con él, pero es la primera vez que se la dejo tanto tiempo. Hasta me preocupo, pero no me ha marcado, entonces si no me ha marcado, estará bien”, bromeó.

Mayer Mori no asistió a la conferencia de prensa, indicó Subtil, pues se quedó a cuidar a la pequeña Mila, quien nació el pasado 21 de noviembre.

“(Así la nombramos) porque es como diminutivo de Milagro, y así la veo, como un milagro”.

Actualmente, comentó la actriz, vive con él en casa de Bárbara Mori.

“Mi bebé era muy chiquita, y es la primera vez, no tengo familia aquí, entonces ella (Bárbara) me dijo ven a vivir con nosotros porque te vamos a apoyar, te vamos a ayudar, te vamos a llenar de amor y vamos a estar aquí todo el tiempo, y eso es lo que está sucediendo”.

Aunque su embarazo fue sorpresivo, Subtil compartió que llegó en el momento correcto.

“Yo me siento muy feliz; sí, de verdad, un hijo te cambia la vida y te cambia para mucho mejor.

“Es lo más hermoso que creo que podía haberme pasado en toda mi vida, nunca esperé ser mamá a esta edad, pensé que me iba a tardar más, que tenía que casarme y todo ese rollo, pero Dios lo quiso así y yo estoy muy feliz”.

Cuando Mila crezca y vea la película en la que actúan sus padres, Subtil piensa que estará muy conmovida.

“Yo creo que va a estar muy contenta y muy feliz porque de eso salió ella, entonces sí, va a estar muy feliz”.