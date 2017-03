Desde #Málaga, compartiendo #Cultura. Inspiradora visita a nuestro nuevo #museodemalaga con una colección que no hay que perderse. ???????? Every time I come to you I feel like sharing #Culture. Inspiring visit to the new Museo de #Málaga, custodian of extraordinary art you can’t miss. #Art #museum

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Dec 27, 2016 at 3:10am PST