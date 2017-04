Anel se solidariza con José José

Aunque Anel y José José no quedaron en buenos términos al final de su relación, la ex pareja sentimental del cantante, reconoció que la entristece mucho la situación que enfrenta actualmente el intéprete. Sin embargo, aseguró que el cantante se encuentra en manos de Dios.

Anel dio una entrevista al programa de Todo para la Mujer, donde dijo que confía que el tumor en el páncreas del cantante sea sólo una “llamadita la atención”.

“La noticia nos entristece mucho; pero como dice el mismo José está en manos de Dios, está en manos de Dios que es el médico de médicos y que lo va a sacar adelante. Oramos mucho para que así sea para que sea única y exclusivamente una llamadita de atención para ver lo vulnerables que somos todos y que ahorita estamos aquí y al ratito no”, aseguró.

“Pero de la mano de nuestro señor todas la citas se van a cumplir para todos los humanos, para todos nosotros. Y La verdad es para mí es un gozo ver a José tranquilo”, afirmó y reconoció que sería maravilloso acercarse y ver al cantante, pero “ahorita está bajo tratamiento, en el momento que él lo decidiera sería maravilloso”.

Agregó que no ha tenido ningún tipo de obstáculo para acercarse al padre de sus hijos. Ahorita los viajes y todo lo complican; pero se trata a la mejor de que sea una conversación de allá para acá. En el momento que él me lo solicitara yo correría a decirle: ‘ Pepe bendito sea Dios, perdonemos’ . Tenemos una hermosa nieta”.

Cabe destacar que Anel admitió que desde hace mucho tiempo no tienen comunicación, recordó que con el Príncipe de la Canción estuvo casada 21 años y actualmente cumplen 26 años divorciados.

Le preguntaron si ella se sumará al apoyo que artistas están buscando para ayudar económicamente al cantante, la actriz aseguró que “gracias a Dios José está bien, su compañía lo está respaldando en todo lo que necesita. Nutrición se ha portado como no te imaginas.

“No hay necesidad, muchas gracias. Se presta a que hay gente que está pidiendo dinero a través de las redes para José José. Entonces hasta que no sepamos qué onda, primero Dios que todo va a salir bien, pero yo creo que no hay que apresurarse al respecto. Se les agradece mucho a los compañeros pero yo que ellos lo tomaría un poquito más con calma.

“Gracias a Dios él ha trabajado toda su vida y sale adelante cómo, no sé, no sé mucho de él; pero sale adelante, vive en un lugar muy bonito en Miami. Sarita, su esposa está bien, Sarita chiquita no se diga. Están muy juntos allá también, tiene una vida linda”, agregó.

Anel detalló que actualmente es conferencista cristiana, que está viajando constantemente hablando de diversos temas en iglesias de la República Mexicana. Se dijo muy agradecida pues a los 73 años sigue trabajando.