Andrés García pide a su hijo que se busque otro papá

Andrés García rompió el silencio y estalló en contra de su hijo Leonardo, quien hace unos días confirmara que su padre requiere una operación sencilla de columna y además cuenta con su apoyo así como el de sus hermanos para superar el fuerte dolor de que padece.

Además de desmentir estos dichos, el primer actor afirma que del único que ha tenido apoyo es de Andrés López Portillo, hijo de su actual pareja Margarita, quien hasta sacó un préstamo con intereses del banco para ayudarlo a superar esta enfermedad.

“Sacó un préstamo con su tarjeta, me consiguió un carro que yo traigo, te lo voy a enseñar, es de él”, detalló el histrión agradeciendo a Andrés López en entrevista para Hoy.

“Y el cretino que dice que es mi hijo de Leonardo, hablando tantas babosadas en contra de su padre, eso es lo que me hace llorar, aprovechando que estoy imposibilitado y que tengo 75 años, esa puñalada, no tiene madre”, estalló García con lágrimas en los ojos.

“De ese pendejo de Leonardo, todo el mundo me ha ayudado, él no me quiso prestar ni un carro, pero bueno, de eso hablaremos después porque me duele, lo hablaremos después porque quiero hacer otra entrevista donde venga su hermano Andrés, mi hermana, su tía, su tío Antonio, para que no me dejen mentir de las cretinidades, cochinadas, que ha hecho este muchacho, que desde ahora no es mi hijo. Leonardo García que se busque otro papá porque mi hijo no es, porque él es un hijo de puta con las mujeres”, despotricó Don Andrés.

Sobre su enfermedad, Andrés espera que la próxima semana sea cuando pueda operarse la columna y así recuperar la movilidad de su cuerpo y los dolores desaparezcan, y explicó la gravedad de su padecimiento.

“No me pueden operar si esta baja la hemoglobina, tuve cáncer, primero me tienen que checar todos los huesos, una densitometría para que no se vayan a zafar los tornillos que me van a poner, 10 tornillos y 5 barras de titanio”. El actor espera ser operado por un médico militar en la Ciudad de México cuando su doctor autorice la intervención quirúrgica.