Andrea Moreira, embajadora de la samba en Georgia

A pesar de que Andrea Moreira no pudo hacer realidad su pasión de niña: ser prima ballerina de un ilustre ballet, sí consiguió su segundo sueño, promover la samba en tierras muy lejanas a su natal Brasil.

“No cambiaría mi vida actual por nada. Vivo satisfecha a plenitud y feliz”, dice la menuda bailarina brasileña que desde 1993, cuando emigró de Belo Horizonte a Atlanta, ha divertido a miles de personas con sus hipnotizantes presentaciones de samba.

“Amo el ballet y la samba. Con el baile puedes expresarte, sentir placer y forjar disciplina, coordinación y trabajo en equipo. Nunca dejaré de bailar”.

Andrea Moreira, bailarina

Alrededor del 2000, Moreira formó Dance Brasil, la compañía de samba que ha alegrado en fiestas privadas a personalidades como el expresidente Jimmy Carter, los productores de R& B Ne-Yo y CeeLoGreen, el cantante de hip hop T.I. y su esposa Tameka ‘Tiny’ Cottle y estrellas del reality show The Real Housewives of Atlanta (Bravo).

“Llegué a Atlanta para visitar a mi prima, al poco tiempo ella se fue a Suiza por motivos de trabajo y me quedé aquí. Bailé varias temporadas con el Ballet de Georgia”, recuerda Moreira, de 65 años de edad.

A principios de los noventas, Georgia fue testigo de una numerosa migración de brasileños que se fueron asentando especialmente en el condado de Cobb. Y a diferencia de lo que pudiera pensar la gente, la samba no es muy popular entre la comunidad brasileña en el estado y eso lo sabe muy bien Moreira.

“Básicamente hay dos grupos de brasileños aquí y ambos no son muy admiradores de la samba. Uno está conformado por gente que le gusta la música country (vaqueros de Brasil) y el otro de gente de clase social un poco más alta que por pensar que la samba es sinónimo de guetto o barrio, prefieren la bossa nova y el jazz latino”, explica Moreira.

Eso aunado a la ausencia de promotores que organicen veladas de samba (a excepción de Eclipse di Luna y Loca Luna que por varios años sí lo hacían con una de las mejores fiestas de la vida nocturna y gsatronómica de Atlanta), ha limitado su visibilidad.

Sin embargo, esta tradición folclórica brasileña encontró en Moreira a su más fiel promotora y con más de dos décadas de divulgarlo se ha convertido en la ‘embajadora’ de la samba en el sureste de Estados Unidos.

Dance Brasil participará en la próxima recaudación de fondos de Radio Información.

Uniendo Culturas: Noche de Carnaval

Festival de recaudación de fondos de Radio Información. En esta velada participarán Dance Brasil (samba), Alma Mexicana (danzas folclóricas), Tierra de Gracia (bailes folclóricos venezolanos), Aklla Sumaq (bailes tradicionales peruanos), El Kartel (orquesta) amenizarán la velada. Además, habrá venta de comida.

Cuándo: 25 de febrero, 8 p.m.-12 a.m.

Costo: gratis.

Dónde: Asociación Coreana de Atlanta, 5900 Brook Hollow Pkwy., Norcross.

Info: www.radioinformacion.org