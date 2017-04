Andrea Legarreta y Erik Rubín han tenido momentos difíciles (VIDEO)

Como parte de la entrevista que concedió al programa “Historias engarzadas”, de TV Azteca, el cantante Erik Rubín reveló que ha tenido momentos complicados con la conductora Andrea Legarreta, con quien está casado desde el año 2000.

Dijo que no han estado a punto del divorcio, pero han tenido “momentos difíciles”.

“A punto de divorciarnos no, hemos tenido momentos difíciles. Nunca nos hemos puesto como la pareja perfecta, no lo somos. Somos humanos, tenemos dificultades, pero ahorita estamos en un buen momento. Andrea es lo que siempre busqué, me da equilibrio, me hace feliz y me ha regalado lo que siempre soñé, la admiro y siempre ha estado en todo momento”, dijo Erik.

Sin embargo Andrea comentó: “Hemos llegado a sentarnos y a platicar si debemos continuar o no, a veces la costumbre hace que te olvides de tu pareja, vives con tu familia, como socios, como amigos, convives en el día a día, pero a veces te olvidas de la pareja, entonces debes buscar cómo retomar. Para mí ha sido el amor de mi vida, mi socio, mi cómplice, el mejor papá que le pudo tocar a mis hijas”, dijo.

Rubín dijo que nunca han tratado de mostrarse como una pareja perfecta, pues tienen sus conflictos.

Rubín reconoció que en cierto momento llegaron a afectarle los comentarios sobre su relación con Legarreta que lo tachaban de “mantenido”, pues eran maliciosos y sin fundamento.

“Se puso de moda meterse en la vida íntima de los actores y actrices sin mirar la trayectoria, él no sabía cómo lidiar con eso”, comentó Legarreta.

