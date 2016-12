Ana Patricia González vive incómodo momento en el aeropuerto con su hija (VIDEO)

Las revisiones de seguridad en los aeropuertos pueden ser la peor pesadilla para muchos pasajeros y la presentadora Ana Patricia González lo vivió en carne propia, al regresar de Europa junto a su pequeña hija Giuletta.

Después de presentar en el programa Despierta América un reportaje sobre los protocolos de seguridad, que diariamente tienen que sortear los viajeros en cualquier aeropuerto del mundo, Ana Patricia recordó un desagradable incidente que le tocó sufrir con su niña.

“Yo tuve una experiencia cuando viajé a la boda de mi cuñada a Europa, al regresar me querían revisar a Giuletta, Giuletta acababa de cumplir un año, la querían tocar, yo dije no quiero, no lo permito, porque es una bebé”, reveló la conductora.

Finalmente la petición de la madre se escuchó y “no la tocaron, pero la verdad yo me sentí ofendida por la bebé, no por mí, porque dije es una niña de un año que la quieren revisar, que la quieren tocar, la verdad me sentí mal”.

Por eso, Ana Patricia hizo hincapié en que “es importante checar en otros aeropuertos de otros países, si vas a otro lugar, cuáles son los protocolos”.

Por ejemplo, su compañero Alan Tacher, explicó que como las mujeres embarazadas no pueden pasar por los rayos X, ellas “pueden pedir que les hagan una revisión manual, las pasan por un ladito, acompañadas y ahí enfrente les hacen la revisión con manos”.

Además, según Ana Patricia, “si viajas con niños, te permiten llevar botellas ya sea con agua o con leche en polvo, esas también las pasan por una maquina especial que tienen”.

Tacher confirmó que, efectivamente, “si tú no quieres pasar por ninguno de estos sistemas que tienen, ya sea el de rayos X o el de la máquina esta, sí te llevan a un cuartito en especial y ahí te hacen una revisión manual entre una o dos personas”.

