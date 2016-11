A pocos días de las elecciones presidenciales, la presentadora de Un Nuevo Día Ana María Canseco dio a conocer su opinión al respecto:

Estas son las más importantes que me ha tocado vivir desde que soy ciudadana, no solo porque está en juego el futuro de tantos compatriotas, sino el de tantos hispanos. Por eso debemos hacer valer nuestro voto, ya que si no lo hacemos, entonces vamos a tener el presidente que merecemos.