Alicia Machado le recomienda a ‘Huicho Domínguez’ que tome acciones tras deportación (VIDEO)

En el Día Internacional de la Mujer, Despierta América le dio la bienvenida a Alicia Machado. La ex Miss Universo venezolana aprovechó el espacio para decir que se sentía avergonzada por lo que le pasó al comediante mexicano Carlos Bonavides, al ser deportado de EE.UU.

“Me da mucha vergüenza lo que te ha pasado y si me permites un humilde consejo, con todo el cariño que sabes que te tengo, no quites el dedo del renglón”, le dijo al actor quien se encontraba vía telefónica desde México.

“Ciertamente es una vergüenza, por lo menos para mí que soy ciudadana de este país, pero él (Trump) no está solo, está haciendo muchas cosas que no son correctas, hay mucha gente que está dando la batlla, van a ser cuatro años, la gente está unida y hay muchas organizaciones que están protegiendo que la constitución de este país se haga respetar”, le comentó.

Machado le recomendó que se fuera a la embajada de Estados Unidos en México, que tramitara nuevamente su visa de turista, además que siguiera luchando por sus derechos como mexicano y que no acepte discriminación de ningún tipo.

“Tú eres un hombre decente y yo creo que nosotros como personajes públicos tenemos de alguna manera el compromiso o la responsabilidad de mantenernos firmes frente a este gobierno que estamos teniendo aquí en Estados Unidos”, dijo.

También pidió fortaleza a las mujeresy unión en estos tiempos. “Como comunidad tenemos que estar fuerte, unidos, apoyarnos, respetarnos. Las mujeres tenemos que hacer un trabajo especial también en nosotras mismas para no competir entre nosotras, que a veces es un poquito la condición de ser mujeres. Debemos apoyarnos más y respetarnos más, porque si no nos apoyamos entre nosotras, los hombres no lo van a hacer”.

Como se recordará, fueron tres actores mexicanos los que ya sufrieron en carne propia la mano dura de Donald Trump.

Carlos Bonavides, Yered Licona “La Wanders Lover” y Maribel Fernández “La Pelangocha” fueron deportados a México, sus visas canceladas y castigados con cinco años sin entrar a Estados Unidos.

Esto derivado de una confusión, según el intérprete de Huicho Domínguez, pues el trío de comediantes celebraría el cumpleaños del actor Pablo Cheng en el restaurante El Cabrito, en Houston, pero sin trabajar en el lugar, como acusaron agentes de migración.

“En este momento, la política migratoria de Donald Trump es fascista, absolutamente, y discriminatoria.

“Nosotros fuimos invitados a una fiesta y los organizadores hicieron propaganda para sus amistades. No hubo poder humano para convencer a los agentes que no íbamos a trabajar”, dijo el histrión ayer vía telefónica.

El comediante contó que hace algunas semanas pretendía ingresar al país vecino con visa de turista, pues no pretendía lucrar allá, además de que su visa de trabajo estaba vencida desde agosto.

Según el testimonio del comediante, los agentes que los detuvieron se comportaron de forma déspota, hasta que un oficial de origen latino intercedió por ellos.

@machadooficial le da un consejo al comediante #CarlosBonavides por la penosa situación que está viviendo. Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 7:01 PST



“Nos trataron como criminales. Nos cancelaron la visa. A mí me quitaron hasta los calcetines, (me pusieron (con las manos contra la pared, como delincuente.

“Nos dijeron que podíamos llamar al consulado, pero que eso tardaba días y que teníamos que estar ahí un tiempo. Nosotros teníamos compromisos en México y nos quedamos con el trato humillante”, narró el actor.

Yered Licona confirmó el trato prepotente de los oficiales.

“Fueron muy groseros. Nos dividieron en varios cuartos, como delincuentes: con las manos a la pared, con las piernas abiertas. Revisaron mi teléfono, esculcaron bolsas, maletas”, narró la actriz.

La sanción para los comediantes fue la anulación de sus visas de turista y trabajo, así como el impedimento para ingresar a Estados Unidos por los próximos cinco años.

“Mi fuente más grande de trabajo era allá. Teníamos una gira con la obra La Semesienta. Mi participación se cancela en Estados Unidos, pero en la República (Mexicana) no”, afirmó.

Pero más allá de que le quitaran la visa, Bonavides consideró que lo verdaderamente preocupante es el maltrato de Trump hacia los mexicanos y la pasividad con la que responde el Gobierno Federal.

“Yo le pido al Presidente (Enrique Peña Nieto), por medio de tu medio y respetando su investidura, con todo respeto, ¡que le eche huevos!”, expresó Bonavides. (Con información de Agencia Reforma).