Alicia Machado aplica ‘castigo’ a Raúl y Lili (VIDEO)

En el programa de Univisión de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina reclamaron a Alicia Machado que los tuviera bloqueados en redes sociales.

“Ella nos tiene a la cuenta de El Gordo y la Flaca very bloqueada, nos bloquearon, Alicia desbloquéanos”, le pidió Lili.

Y después Raúl le dijo, “aquí no hemos hablado nunca mal de Alicia Machado o el 90 por ciento de las veces hablamos bien de ella. Entonces no entiendo porqué”.

Mientras que Lili de manera irónica le dijo que tal vez es porque ellos son hispanos y sólo quiere dar entrevistas a medios norteamericanos, “lo mejor no tiene espacio en su teléfono más que para el mercado anglo”.

Sin embargo Rául contó la verdad de su descontento, “yo les voy a decir la verdad de lo que pasó con Alicia Machado, yo conozco a Alicia desde que le llevé el desayuno a la cama cuando ganó Miss Venezuela, he hecho miles de historias con ella y la quiero mucho, entonces la llamo por teléfono y Alicia me dice ‘ay por favor puedes llamara mi publicista en Los Ángeles para ver si tengo tiempo de ponerte en una de las entrevistas, y yo digo ok es como si yo llamara a mi esposa y me mandara con mi publicista para ver si tengo tiempo de pasar 11 segundos contigo”.

Sin embargo dijo Raúl que aunque él llamó a la publicista seis veces, “nunca le devolvieron la llamada, me están discriminando porque estoy gordo”.