Alicia Machado advierte con revelar más humillaciones de Trump

Luego de la polémica que causó el ejemplo que usó Hillary Clinton sobre Alicia Machado en el debate presidencial, y los nuevos ataques de Donald Trump, la ex Miss Universo, amenazó con dar a conocer más humillaciones que ella habría sufrido durante su reinado.

En una entrevista con Univisión Machado dijo que se atrevió hablar hasta ahora porque no puede permitir que un hombre como Trump sea presidente de Estados Unidos.

“Lo digo ahora porque él nunca se había postulado para presidente y además porque yo le tenía miedo pero no más”, dijo Machado.

La venezolana aseguró que Trump le faltaba el respeto de una y mil manera.

“Algún día contare otras humillaciones que me hizo, me trataba como una cosa”, dijo la ex reina de belleza.