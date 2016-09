Alicia Machado: A 20 años de su coronación (FOTOS y VIDEO)

Para Mis fans de los concursos de belleza! Un día como hoy en la ciudad de las Vegas Nevada, 17 de Mayo de 1996! Gane la cuarta corona del Miss Universo para mi país Venezuela! 19 años de trabajo, sueños, éxitos, logros, estudios, nostalgia, esfuerzos y todo un inmenso camino del amor que todos ustedes día con día me demuestran! Mantenerse en el corazón del público se dice fácil! Los Amo

