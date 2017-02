Alejandro Fernández envía mensaje provocador a Luis Miguel (FOTO)

Al parecer la pelea entre Alejandro Fernández y Luis Miguel aún no termina. Y es que ‘El Potrillo’ compartió una imagen en sus redes sociales donde aparenta tener al ‘Sol’ en sus manos.

En la fotografía aparece Alejandro frente a un atardecer con la mano extendida hacía el sol que ya se oculta, con la frase: “Me encanta tener al Sol en mis manos”.

La imagen fue tomada por muchos de sus seguidores como un ataque directo a ‘Luismi’, en alusión a la demanda que Fernández interpuso en contra de él por incumplimiento de contrato.

Lo anterior desató una verdadera guerra entre los ‘fans’ que apoyan a su respectivo ídolo.

Estos fueron algunos d elos ataques que recibió: “Estás ardido!!!!”, “Cuidado que si te acercas mucho.. Te Quemas!”, “me da tanto gusto que no se llevará a cabo la gira porque eres poca cosa ante Luis Miguel . Por algo no quiso . Eres un soberbio y arrogante. Borracho y poco hombre”, “supéralo, vives pendiente de @lmxlm y él está disfrutando la vida feliz y lindo como siempre! Eres el mejor LM!”, “”Luismi… Un caballero que jamás expone ni insulta a nadie, simplemente porque tiene educación e integridad y no tiene necesidad de escándalos para tener un público fiel y una carrera impecable donde muchos se aprovechan de su nombre para ganar fama”.

Y otros apoyaron al hijo de Vicente Fernández: “”literal Alex! Te tuvo miedito!!! Por eso no aceptó, porque sabe que hoy en día ya no es nadie a tu lado!!!”.

Alejandro hasta el momento no ha dicho nada más respecto a este ‘post’ y aunque muchos aseguran que esta imagen es parte de su gusto por la fotografía, es sabido que la intención del llamado ‘Potrillo’ es clara, sobre todo, cuando en los juzgados se enfrenta con Luis Miguel de forma legal.