Alejandra Espinoza y su esposo hacen sorpresiva confesión (VIDEO)

Para muchos fans la pareja que hacen Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero, es el ejemplo de un matrimonio perfecto. Por lo que pocos se imaginan que sus primeras citas fueron un fracaso.

La misma conductora mexicana fue quien hizo esta confesión a través de su canal de Youtube, donde acompañada de su esposo, dio detalles de su relación que pocos conocían.

Aníbal dijo que en la primera cita, Alejandra se la pasó con el teléfono todo el tiempo, “después de esa cita me dijo que estaba a punto de nunca volverme a hablar porque me porté muy mal”.

Además revelaron cómo fue que el boricua se le declaró: “se me declaró un par de veces, la primera vez me ofendí porque era mi amigo, le aventé veinte mil rollos”, sin embargo Aníbal le aclaró que le respondió en ese momento: “oye espera yo sólo te dije que me gustabas, no que fuéramos novios”.

También dieron a conocer que su relación no es perfecta y tienen sus discusiones, “sí nos peleamos como cualquier pareja”.

Alejandra confesó qué es lo que le hace enojar de su pareja: “me molesta, me pone muy de malas que yo me levante en las mañanas, y que me abrace y me diga, no vayas… no te levantes, pero me da un montón de coraje”.

Y agregó Aníbal que también: “le hable cuando está en su hora de almuerzo”.

Además respondieron cómo supieron que eran el uno para el otro, “en mi cumpleaños, de todas las cosas que me pudiste dar en el mundo, me trajiste a mi mamá”, aseguró Alejandra y explicó que con ese detalle se dio cuenta que era el hombre ideal.

Además dijeron que nunca se han arrepentido de estar casados, “para mí fue como me imaginé, hemos tenido nuestros buenos momentos, nuestros malos momentos”, dijeron.

Por último explicaron que han tenido muchas discusiones aunque ninguna como para separarse, “la verdad que no”.