Alejandra Espinoza se queja de aerolíneas (FOTO)

Al ver el trago amargo que vivió una pasajera en un avión de American Airlines, quien tuvo un desencuentro con un asistente de vuelo tras quitarle un carrito para bebé durante un vuelo de San Francisco a Dallas-Fort Worth, la conductora mexicana Alejandra Espinoza no dudó en confesar que ella también ha pasado por momentos complicados en distintos aviones.

La mexicana que conduce La Reina de la Canción, aceptó que viajar no ha sido muy placentero como todos creen: “Viajo con Matteo desde que él tiene 3 meses de nacido y si ya de por sí viajar con un bebé es un tanto abrumador, el trato que recibes significa mucho para una mamá….”.

Y es que admitió que entre cargar al bebé y llevar todas las cosas necesarias, hay mucho estrés por no saber cómo se comportará durante el vuelo: “Ademas de cómo le vas a hacer para cambiarlo cuando se haga del baño, qué pasa si le da dolor de oído, etc., etc…”.

Alejandra dijo que a ella le ha pasado de todo en los vuelos: “Desde personas que piden cambiar asiento porque no quieren un bebé al lado, otros que en lugar de compadecerse, se molestan si el niño llora y me mandan callarlo (como si uno tuviese el control), hasta (que considero lo peor) mal trato del mismo personal de American Airlines, a la que uno está pagando por un servicio”.

Admitió que no siempre ha recibido malos tratos de esa aerolínea, pero tampoco han sido muy corteses: “No puedo decir que todo el tiempo, pero a mi también se me ha tratado muy mal en mas de 1 ocasión y también he llegado a las lágrimas de coraje porque lamentablemente ellos abusan de la necesidad que uno tiene de tomar el vuelo”.

Y es que dijo que ver el video de la mujer llorando le dio mucha rabia: “Me dio tanto coraje que se me revolvió el estómago, la falta de respeto a una mamá con su bebé no debería verse en ningún lugar. Me da mucho gusto ver que cada vez quede más al descubierto el trato que se le da a las personas, que lo único que buscan es llegar tranquilos a su destino”.

Muchos usuarios la apoyaron, aunque hubo unos que no tanto, como una usuaria que dijo que a veces los clientes son los problemáticos: “Trabajo en esta industria y siempre hay dos versiones de la situación. La televisión solo enseña lo que da más rating. No sé lo que pasó en este vuelo porque no trabajo para dicha aerolínea, pero sí me dejo llevar por el video ella quería su “stroller” dentro del avión. Todo el que viaja frecuentemente sabe que el “stroller” hay que registrarlo, no puede ir dentro del avión. Lo que sí puedo decir es que el asistente de vuelo se le ve muy molesto y hay que tener tacto al trabajar con personas y esto incluye a todos los que trabajan en servicio al cliente, no solo las aerolíneas y eso se está perdiendo en todos lados”, le dijeron a Alejandra.

Rápidamente ella le dio otra versión: “Ahoraaa yo te cuento una situación conmigo referente a un stroller:) ya existen strollers que se pueden llevar dentro del avión, se doblan de una manera que quedan más pequeños que un carry on… a mi en una ocasión no me querían dejar entrar con el stroller simplemente porque la chica no sabía que existían y aunque yo trataba de explicarle, ella me ignoraba, al final llegó alguien más y la hizo entender, pero fue horrible la situación”.