Alejandra Espinoza se anima a hacer algo que pocas se atreven (VIDEO)

Alejandra Espinoza se atrevió a hacer algo que muy pocas harían… aparecer sin maquillaje en un programa. Y es que la presentadora de La Banda se sometió a un tratamiento facial para lucir fantástica en la noche de Latin GRAMMY, por lo que tuvo que asistir al show totalmente al natural a El Gordo y La Flaca.

“Ella vino a trabajar sin maquillaje, porque Raúl no pudo venir a trabajar y hemos sacado a Alejandra del dermatólogo”, dijo Lili Estefan.

La conductora hispana dijo que “yo salí ayer de La Banda, llegué a mi casa me hicieron las uñas en la noche, me levanté temprano para hacerme un facial y lo primero queme dicen es ‘no te puedes maquillar por las próximas 24 horas’, me están terminando y me marcan y me dicen ¿puedes hacer El Gordo y La Flaca? y les dije bueno sin maquillaje, me estoy preparando para el Latin Grammy”.

La conductora dijo que a ella no le importa aparecer sin maquillaje a cuadro, aunque dijo que su cara es más blanca “que mi cuerpo pero eso es normal”.

Los comentarios de sus fans halagaron su belleza, “hermosísima mi querida Ale, creo que te ves mucho mejor así al natural, mil besos y bendiciones”, “se ve preciosa ni parece que no trae maquillaje aparte con su talento y carisma ni cuenta nos damos del maquillaje”, “ella es hermosa no lo necesita”, “No importa, está bella igual”, “con o sin maquillaje es hermosa porque el mejor accesorio es la sonrisa y su carisma”, “belleza !!!! tan chula y natural.”, “hermosa y qué piel tan linda tiene! Que nos diga que tipo de faciales le hacen, por favor”.

Por su parte Lili le dio las gracias, “te lo agradecemos, puedes seguir regresando sin maquillaje”.