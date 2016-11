Alejandra Espinoza pasa difícil momento con su hijo (FOTO)

La conductora mexicana Alejandra Espinoza compartió el difícil momento por el que atravesó y el susto que le hizo pasar su pequeño Matteo.

“Mi Angelito se ha portado como un verdadero campeón. Ni siquiera en el hospital pierde su hermosa sonrisa. Gracias a Dios está mucho mejor, solo nos quedó el susto”, escribió la presentadora de La Banda junto a una foto donde aparece el pequeño con la bata del hospital.

Espinoza aclaró qué es lo que tenía su hijo y las muestras de cariño, “gracias a todos por sus lindo mensajes, Matteo les manda besos. les cuento que lo atacó un virus llamado “croup” gracias a Dios esté mucho mejor solo le queda un poco de tos y está ronquito pero según el Dr. en unos días estará como nuevo. Lo que sí es que fue una de las peores experiencias de mi vida”, dijo.

Sin embargo muchos de sus seguidores la culparon por la enfermedad de su pequeño pues le reclamaron que eso le sucedió por los cambios de clima y por llevarlo de viaje junto a ella.

Y es que la conductora compartió una imagen donde aparece junto a su hijo a bordo de un avión y donde ya presentaba síntomas de su enfermedad.

“Buenos días por la mañana. Gracias a todos los que ayer me escribieron:) les mando besos y bendiciones. Si Matt se duerme en el camino, les trataré de contestar, si no….. pues pobre de mí y lo que me espera jajaja Se siente mal y estuvimos despiertos toda la noche por que tuvo mucha fiebre:(“, fue lo que escribió Alejandra para sus fans.

Después de eso muchos le cuestionaron su decisión, “cuando viajes no lo lleves es mucho ajetreo y diferente cambios de clima y esta muy chiquito todavía. Bendiciones y que se recupere pronto eres hermosa y admirable pero sí te recomiendo esto. Un abrazo”, “por eso en ocasiones, no es buena idea montar a Nuestros bebés en un avión, donde es más común que se enfermen… mejor contrata una buena nana y que te lo cuide, todavía existen”.

Aunque esta vez muchos perdieron la paciencia y criticaron a los que la atacan.

“Y si no lo llevara la juzgarán de madre desobligada, total siempre la van a criticar”, “Quién Los entiende primero casi que crucifican a Alejandra porque no presentó al niño cuando nació y ahora le dicen que no lo exponga tanto pobre, Alejandra no hagas caso”.