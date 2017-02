Alan Tacher confiesa que su padre le pegaba cuando era niño (VIDEO)

Cuando hasta las cámaras de Despierta América llegó el caso de una mamá que le pegaba a su hijo con un cinturón, Alan Tacher no pudo esconder su enojo y terminó confesando que él había sido golpeado por su padre cuando era un niño.

“Para mí es bien difícil creerte, porque yo fui una persona que mi papá me daba con el cinturón y no me pegó una sola vez con el cinturón, no lo hacen una, no lo hacen dos, ni tres, sino muchas veces más y yo sufrí por ese tipo de abuso”, le dijo el presentador mexicano a la madre de familia entrevistada.

Y es que para Tacher, el caso presentado es “algo mucho más grave de lo que tú nos estás contando, yo te entiendo, eres una mamá, y yo me imagino que el niño quiere a su papá y quiere estar con ellos, pero la verdad que a mí sí me duele mucho esta situación y más por cómo encontraron a tu hijo”.

En otro segmento del programa, Karla Martínez le preguntó a Alan si admitía “¿haberte sentido abusado por tu padre?”, a lo que él respondió:

“Yo creo que en nuestros países de repente es muy común, se nos hace muy fácil a los papás, de repente tienen menos cuestiones con las leyes y de repente es muy fácil pegarles a los hijos, para mi papá era muy fácil pegarme a mí, a mi hermano mayor”.

Aunque el presentador aseguró que “hoy día amo con toda mi pasión y locura a mi papá, nos pidió perdón, hemos hablado de este tema miles de veces”.

Tacher dijo que lo único que hizo fue dar su punto de vista “y creo que cuando ya alguien llega al abuso con un cinturón, es porque ya pasó antes por otras situaciones, no es la primera vez que sucede y eso es lo que me preocupa”.

En las redes sociales, rápidamente surgieron los comentarios a favor y en contra del conductor: “¡Apoyo a Alan! Es un abuso, es una cadena y sí hay que poner atención, le duele a quien lo ha vivido, al que no le ha pasado, no le da la importancia que amerita”, comentó un usuario de YouTube.

“Yo fui educado a cinturonazos y no soy un traumado, pero creo que un castigo como ese, sin llegar a los extremos de crueldad, evita males mayores. Hoy estamos plagados de delincuencia juvenil porque los chavos están demasiado consentidos y se les permite todo”, opinó alguien más.