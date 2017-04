Aislinn Derbez le responde a quienes le piden que se opere la nariz (VIDEO)

Después de que Aislinn Derbez recibiera cientos de comentarios y críticas con respecto a su nariz, ella les decidió contestar.

Fue a través de sus redes sociales que sus seguidores le decían: “Opérate tu nariz para que no se te vea tan grande”, “Te verías mejor si lo haces”, entre muchos más.

Sin embargo la actriz lanzó un mensaje muy claro para todos sus fans y dijo: “No me voy a operar la nariz, ¡ya no insistan!”.

“A mí sí me gusta, tal vez me vería mejor, ¡pero no me importa!”, finalizó.

Hace unos años, la misma Aislinn relató en una entrevista que cuando era adolescente su nariz comenzó a cambiar y aseguró que aunque al principio le traumaba, después aprendió a aceptarla y ahora es el rasgo que más le gusta de su rostro.