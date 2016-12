¿Agradecida? Así reaccionó Chiquis por el disco que hizo Natalia Jiménez de su mamá Jenni

La cantante española Natalia Jiménez lanzó su nuevo disco de pop-ranchero, que honra a la mexicana Jenni Rivera y salió al mercado el viernes, el día en que se cumplieron cuatro años del fallecimiento de la Diva de la Banda.

Rápidamente Chiquis Rivera a través de sus redes sociales dio sus primeras impresiones después de escucharlo y para sorpresa de muchos, aprobó públicamente el trabajo que hizo la intérprete.

“No hay suficientes palabras para describir lo que mi corazón siente en este momento. Hoy se marcan cuatro años de un día en el cual mi vida cambió para siempre. Aunque sea un día difícil, no solo para mi familia, sino para todos los fans de mi madre Jenni Rivera, son cosas como esta las que me hacen sonreír porque sigue rifando La Gran Señora. Mil gracias Natalia por este homenaje!!! Es un gran honor! Me encanta TODITO el disco! Y gracias por dejarme formar parte de él. Te quiero! (sic)”, escribió la hija de la Diva de la Banda en Instagram.

Y en otro mensaje agregó, “Qué disco tan más ching…!!! Wow. @nataliajimenezoficial GRACIAS!!!!!! Qué bonito se siente al escuchar las canciones de mi mamá en otro género y con diferente sabor. Súper dope! ThankYou Tío @lupilloriveraoficial I LOVE your version of ‘Chuper Amigos'”.

Mientras que Natalia le respondió, “Gracias corazón… Mi intención con este disco es dibujarte a ti y a tu familia una sonrisa con cada canción, y espero haberle hecho justicia al legado que tu mami nos dejó. Gracias por ser parte de este disco, que más que un disco, será para mí siempre un hermoso recordatorio de que la buena música sobrevive a todas las cosas! Love you too mamita, see you soon!!!”.

La cantante española Natalia Jiménez dijo en una entrevista que gozó mucho con su nuevo álbum, “Homenaje a la Gran Señora”, como lo hace desde que vivió en México con las rancheras, los mariachis y en general la música regional mexicana.

“Es un atractivo muy grande para mí porque es un género que con mi voz siento que puedo cantar libremente… a veces con el pop me tengo que guardar un poquito”, aseguró.

La exvocalista del grupo “La Quinta Estación”, quien reside desde 2009 en Miami, dijo que un ejemplo de ello es “De Contrabando”, una de las canciones “más arrabaleras” y a la que más “cariño” le tiene.

“Te tienen que haber roto el corazón un par de veces o no puedes cantar esas cosas”, expresó riendo.

Esa canción “se me hace supermexicana, de la más mexicana del disco, y tiene muchísima onda”, expresó la artista madrileña que vivió siete años en México antes de radicarse en Estados Unidos.

Jiménez, de 34 años, se mostró muy feliz con el nacimiento de su hija Alessandra, el pasado 20 de octubre, a quien tenía en brazos durante la entrevista telefónica, y con la “reinvención” a través del pop de la música de Jenni Rivera.

La idea es “revivir musicalmente lo que ella ha hecho por sus fans, y quiero que mis fans conozcan su música a través del pop”, explicó la cantautora.

Señaló que se trata de doce canciones de varios artistas “que se hicieron muy famosas” cuando fueron cantadas por Jenni Rivera, tres ellas de la autoría de la mexicana: “Chuper amigos”, “Tu camisa puesta” y “Ovarios”.

Explicó que a Jenni Rivera le pasó el mismo fenómeno que a la española Rocío Durcal con las canciones de Juan Gabriel, que ella popularizó las canciones del cantautor mexicano.

Jiménez recordó que conoció personalmente a Jenni Rivera en Miami (Florida), donde le entregó un premio, y que luego tuvieron oportunidad de hablar por teléfono de la posibilidad de hacer una gira conjunta.

“Hay muy pocas mujeres que cantan con huevos, y nosotras somos unas de ellas”, recuerda con gracia que le dijo la artista mexicana, quien murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en México.

“Me quedé con las ganas de cantar en vivo con ella”, se lamentó Jiménez, que agradeció la “bendición” desde un principio del proyecto por parte de la familia de Rivera.

Jiménez manifestó que con este álbum, de la casa discográfica Sony Music, busca llevar el legado musical de la reina de la banda a otro público.

“La música mexicana tiene mucho colores y trato de fusionarla con el pop, trato de hacerla atractiva para otros oídos”, explicó la cantante al recordar el descubrimiento de géneros como el norteño en sus viajes a los estados mexicanos de Veracruz y Chiapas.

Aclaró que el álbum, con temas como “Amiga si lo ves”, “Por qué no le calas”, “No llega el olvido”, “Mírame” e “Inolvidable”, no es un disco de banda, sino de pop.

“Nunca hubiera imaginado que la música de Jenni pudiera sonar así”, dice que le han comentado seguidores suyos que han escuchado el nuevo disco por internet.

“Muchas veces la gente que escucha música pop no le presta atención a la música regional mexicana, y al menos así, con el pop les empieza a llamar la atención y hay gente que se termina interesando por la música mexicana”, manifestó la rockera. (Con información de EFE).

Jiménez, quien empezó a componer a los 15 años, recordó que los “boleros y los mariachis” eran una música que le atraía desde que estaba con la “La Quinta Estación” y que este disco es lo “más mexicano” que ha grabado.

“Es un homenaje a Jenni Rivera, y más regional que eso no se puede”, manifestó Jiménez, que espera a partir de febrero salir de gira y promoción de su nuevo disco.