Afirman que Adamari sigue amando a Luis Fonsi por este video

Luis Fonsi sigue arrasando en todos lados con su tema Despacito y hasta su expareja Adamari López no ha resistido la tentación de bailarlo y cantarlo frente a todos. Pero en esta ocasión la presentadora boricua mostró nuevamente que no le guarda rencor a su exesposo, ya que participó junto a sus compañeros en una divertida parodia.

“El Dany y Los Faraones del Ritmo” es el título del video que ya está explotando las redes sociales, por la divertida intervención de sus conductores y por los rumores de los usuarios de que Adamari aún sigue amando al cantante.

Daniel Sarcos, Rashel Díaz, Diego Schoening y Adamari López se unieron para realizar una versión al estilo flamenco de la canción Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee en el programa Un Nuevo Día.

Pero la que se lleva las palmas es Adamari López al demostrar que atrás quedaron los malentendidos y los reproches que siguieron a su divorcio con el cantante boricua en el 2009.

Los fans de Un Nuevo Día no dejaron de halagar el trabajo de Adamari y sus compañeros: “Me encanta Un Nuevo Día me hacen reír, especialmente Adamari y Daniel los amooooo”, “este sin duda ha sido el mejor dueto de la historia @adamarilopez @dsarcos @rasheldiaz me he reído a carcajadas, ustedes son los mejores”, “Me encantó Jajjajaja… Adamari eres lo máximo”, “me encanta que a Adamari ya se le pasó el coraje, bien! El pasado pasado”.

Otros por su parte hasta dijeron que Adamari aún sigue amando a Luis Fonsi: “Adamari sigue amando al Fonsi”, “Se imaginan Luis Fonsi en Un Nuevo Día se desmaya Adamari”, “Me encantaba Luis con Adamari hubiera tenido hijos bellos lástima que sus vidas tomaran rumbos diferentes”.

Pero hubo quien mostró su molestia con el cantante boricua: “Yo siendo Adamari ni volteo a ver a ese puro un enano de Fonsi”.

Actualmente Adamari está casada con el bailarín Toni Costa, mientras que Fonsi está con la modelo Águeda López.