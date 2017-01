Adriana Fonseca denuncia que la discriminaron en casting por ser hispana (VIDEO)

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la actriz Adriana Fonseca compartió a través de sus redes sociales que acababa de sufrir discriminación en un casting para un comercial en Los Ángeles.

“Vengo saliendo de un casting y tenía algunas líneas en inglés, el casting era para un comercial y el señor que estaba ahí en la cámara me pidió que dijera mi nombre, le dije mi nombre y como mi nombre es español, ustedes sabes, lo traté de decir americano, el tipo me sacó del cuarto de una manera muy humillante”, contó la actriz mexicana en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

“No puedo creer que en estos tiempos estemos viviendo racismo tan fuerte en estas épocas”, agregó la actriz en medio del llanto.

En su publicación, Adriana también explicó que el hombre le dijo “que tenía ‘thick accent’, claro cómo no, mi nombre en estilo gringo está difícil, pero ni siquiera me escuchó decir las líneas”.

Fonseca dijo que aunque generalmente es muy reservada, ahora decidió hablar “porque esto seguramente le pasa a mucha gente en este país y no se vale humillar y ser racista con humanos”.

Por último, dijo que después de lo que calificó como “una de las experiencias más fuertes” de su carrera, ahora “yo soy más fuerte y con más razón, luchando y preparándome más, soy guerrera; pero sí necesitamos un mundo mejor”.

“Dios Bendiga a ese señor y lo perdone, pero yo en nombre de todos los latinos y otras culturas aquí, solo les digo que esto nos hace más #fuertes, les guste o no”.

Tras la publicación de su video, Adriana Fonseca recibió cientos de comentarios en apoyo, con seguidores que incluso le compartieron sus propias experiencias con el racismo.

“Eso me pasa todos los días… la gente se burla y hasta me cambian el nombre… muchas veces me cuelgan el teléfono en la cara… me pone muy triste verte así… sé cómo te sientes y hay que tener el cuero bien duro para soportar estas cosas… ¡no te dejes!”, le comentó una seguidora.

“Lamentable la actitud de esta gente, pero irá en aumento porque esto apenas empieza, desafortunadamente a eso nos exponemos al estar en este país, muchas veces por menospreciar nuestro país, pensando que este es mejor”, escribió alguien más.

“Lo siento mucho, qué mala onda que hayas pasado eso. Es algo terrible, pero viene pasando ya mucho tiempo, solo que ahora los cobardes les da más valor ser así con los latinos, porque piensan que está bien, pues si el presidente lo hace, es el mal ejemplo lamentablemente. Pero tú con la cara en alto, que ellos son los que pierden”, compartió otra usuaria de Instagram.