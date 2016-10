Adriana Cataño revela la verdad de su relación con Jorge Salinas (VIDEO)

Adriana Cataño decidió ponerle fin a años de rumores, donde se aseguraba que Jorge Salinas había sido infiel con ella, para después tener una hija.

La actriz se enfrentó a las críticas de Sissi Fleitas quien cuestionó en un reality, la manera en que Adriana concibió a su hija, “número uno no es verdad, él no estaba casado, trabajamos juntos en Morelia, él se casó cuando la niña tenía 8 meses, (pero) que me lo diga una persona del mundo bajo, que considero un gusano… pobrecita”, dijo al programa Suelta la Sopa.

Además agregó que “la prensa en México fue super injusta conmigo, porque él estaba soltero, si yo no lo hubiera amado no tendría una hija con él, yo la amé desde el momento en que me dijeron que iba a ser mamá, los ojos son los de Jorge”.

Dice que se ven cuando él está en Miami, “obvio es el padre de mi hija, nos apoya económicamente, le ayudó a comprar el primer carro”.

Y agregó que se lleva bien con Elizabeth Gutiérrez, la actual esposa de Jorge Salinas, “ella quiere a mi hija y Gaby también la quiere mucho”.

Su hija ya ha debutado como modelo y maquillista. “Ya lo lleva en la sangre de parte de madre y de padre. Es muy buena maquillista. Estoy impresionada con ella. Está estudiando sicología y nutrición. Próximamente va a ser un desfile para Diane Von Furstenberg. Tanto Jorge como yo nos llenamos de orgullo”, dijo a People en Español.

En el reality show, Cataño también habla de su pasado amoroso con el actor, quien hoy es padre de mellizos con su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez.

“Pude contar mi verdad, que es la historia de cómo nació mi hija, la historia real, no la de tabloids, la que todo el mundo escribió, que con los años me han dado la razón y han podido investigar y han dicho: ‘Oh sí, ella tenía la razón. Él no estaba casado’ “, afirma. “Todo eso fue un cuento amarillista horrible que gracias a Dios ya lo superé, y tenemos una relación supercordial y linda. Los dos apoyamos a mi hija al cien por ciento”.