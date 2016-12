Admite Morín relación tras hackeo de su Facebook (VIDEO)

Los actores Polo Morín (Televisa) y Lambda García, quien actualmente participa en El Chema de Telemundo, fueron víctimas de los hackers y gracias a eso aceptaron que están en una relación.

Los actores, quien estuvieron de paseo por Europa, fueron exhibidos en el Facebook de Morin, pues alguien hackeó su cuenta, lo que obligó al actor a hacer declaraciones a sus fans.

En la cuenta del artista de telenovelas circularon varias fotos junto a Lambda García, otro actor con el que se decía desde hace tiempo que sostenía un noviazgo y que había sido negado por los dos.

Polo Morin sale del clóset hace una hora en live de Facebook. Le hackean cuenta y hacen públicas fotos personales junto a Lambda García. pic.twitter.com/5XdwDwX5Gq — El Clóset LGBT (@elclosetlgbt) 8 de diciembre de 2016

Debido a ello, Polo, quien se hizo popular gracias a los melodramas Mi Corazón Es Tuyo y Sueño de Amor, aceptó en Facebook Live que las fotos son reales y que también fueron robadas.

También aclaró que no le gusta ser etiquetado como gay, ya que él es un hombre que ama y es feliz, lo que reiteró en varias ocasiones, además se cuidó de no mencionar la palabra homosexual.

“Yo quiero ser honesto con ustedes, voy a ser honesto. Me parece indignante que pasen este tipo de cosas, yo soy un ser humano, mas allá de ser un actor.

“Nunca he negado quien soy, no he tratado de esconderles cosas, pero hay partes de mi vida personal, que como es vida personal… yo lo quise mantener así”, dijo refiriéndose a su relación con Lambda, con el que aparece en varias ciudades de Europa, Roma entre ellas, y a quien no mencionó en el video.

También en su Twitter hizo algunas declaraciones.