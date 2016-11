Adamari López toma controversial medida de seguridad con su hija (VIDEO)

Adamari López dijo a través dela página Mamás latinas, que ha pensado en poner un arnés de seguridad a su hija cada vez que salen, “es una niña inquieta, que le gusta lanzarse sin tener miedo”.

Por lo que se ha preguntado si es correcto usar una mochilita o un arnés, “me siento cupable porque parece una correa de un perro, me da miedo ser juzgada y criticada por llevarla de esa manera”.

Sin embargo para Adamari en esta era de tantos peligros en las calles, busca alternativas para mantener a su hija segura. “No estoy dispuesta a arriesgar su seguridad a que pueda salir corriendo y me la atropelle un carro. Lo he hablado con Toni y me dijo que está de acuerdo con tal de que ella esté segura”.

Y agregó que “Toni y yo perdemos sueño pensando en que Alaïa siempre se sienta y esté protegida no importa dónde se encuentre. Por eso estamos considerando una medida que muchos juzgan como extrema y que ha sido controversial”.

Pero hubo críticas encontradas: “No hagas caso a lo que digan”, le dijo una usuaria mientras otra le reclamó, “No seas exagerada”.