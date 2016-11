Adamari López se defiende de críticas por crianza de su hija (VIDEO)

La conductora boricua de Un Nuevo Día Adamari López compartió un video en el que define su postura sobre la decisión que tomaron tanto ella como su esposo de que su hija Alaïa se bañe con su papá.

Adamari explica que “como toda familia tiene sus costumbres, Toni y yo hemos establecido ciertas rutinas con Alaïa. En nuestra casa, no es raro darle un bañito a ella sola o que se bañe conmigo o con su papá. Y aunque a mucha gente le puede parecer extraño, es un tema que hemos conversado y con lo que nos sentimos cómodos”.

En el video donde aparece junto al bailarín Toni Costa, explica que “nos bañamos con la niña los dos, a veces los tres juntos, a veces papá con ella, o yo con ella, y a la gente que se lo comentamos nos dice que no se tiene que bañar con el papá”.

Toni por su parte afirma que cada familia tiene sus costumbres, pero que es lo más natural del mundo, “por la edad que tiene no lo veo nada fuera de lo común, llegará un día en el que ya impliquen otros temas, de momento no está mal que se bañe conmigo”.

Adamari confesó que es una relación linda, “sin ninguna malicia, ya habrá tiempo para hablar de esos temas cuando ella vaya creciendo y vaya siendo curiosa”.

El esposo de la boricua afirma que si la acostumbran a que es algo normal está bien, aunque acepta que llegará un punto en “el que le dará vergüenza bañarse con el papá”.

“Ella tiene 20 meses, ella no tiene ninguna malicia, ni nosotros no tenemos malicia”, finalizó Adamari.

Por su parte los usuarios criticaron esa postura: “No lo veo correcto,

Y deberían por lo menos usar ropa interior”, “un consejo nosotros los adultos si nos vamos a bañar con nuestros hijos que tengamos traje de baño. Me parece horroroso que uno esté desnudo con ellos. No me parece. Pero cada quien verá”, “Mejor que el bebé se bañe solita en su bañera”, “Con todo él respeto que te mereces, por favor, resérvate esas intimidades”, “Jamás permitiría o hubiera dejado a mis hijas bañarse con su papá , creo que no es correcto son niñas y una niña se cuida mucho y se les enseña a cuidarse sus partecitas … si fuera un niño pues la cosa sería distinta pero cada quien cría y educa a sus hijos de diferentes maneras”.

Aunque otros no vieron nada de malo en su decisión, “exacto es bueno que se bañe con sus papás no tiene nada de malo ni morboso”.