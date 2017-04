Adamari López se conmueve al recordar milagros de la Virgen de Guadalupe (VIDEO)

La actriz y presentadora de Telemundo, Adamari López, se emocionó al hablar de los milagros en su vida. Fue este viernes santo durante el programa de Un nuevo Día donde la boricua aprovechó para recordar esos momentos tan importantes para ella.

“Yo creo que yo he tenido dos milagros importantes en mi vida, uno la recuperación de mi salud, cuando me enfermé, yo creo que el poder de la oración de tanta gente que oró porque me recuperara, somos devotos de la Virgen de Guadalupe, hizo que este proceso fuera menos difícil y me recuperara más rápido, y el segundo el nacimiento de mi hija Alaïa”, explicó.

Después mostraron unas imágenes donde del 2015 donde visitaron la Basílica de Guadalupe, fue en ese momento donde no pudo evitar emocionarse: “mi mamá nos enseñó el poder de la oración, es lo que nos ha dado fortaleza en los momentos difíciles”.

Daniel Sarcos añadió que ese día le presentaron a su bebé a la Virgen de Guadalupe.