Adamari López llora por esta difícil decisión con su hija

Hola a todos mis tíos!!!!! Funky Friday!!!! Entre mi mami @adamarilopez y mi nana #Carmen miren mi bello vestido a base de servilletas para el día de reciclaje en mi cole, les gusta? #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #bebeadayoni #alaïa #alaïacostalopez #funkyfriday #vestido #servilletas #reciclaje #napkins

A photo posted by Alaïa Costa-López (@alaia) on Sep 17, 2016 at 1:35pm PDT