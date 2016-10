Adamari López compartió con MundoHispánico un secreto sobre su voto y su candidato preferido por el cual va a votar este proximo noviembre.

“Estas elecciones por primera vez he decido inscribirme para votar. Soy ciudadana estadounidense desde que nací y nunca me había inscrito porque no pensaba que era importante”, dijo la querídisima presentadora.

La conductora de Un Nuevo Día afirmó que estas eleciones son esenciales para el país, por lo que hizo un llamado a sus seguidores: “Todos los hispanos y latinos que tenemos el derecho para votar debemos salir a votar”.

Adamari agregó que piensa que los candidatos están en una posición difícil, pero dijo estar decidida y expresó libremente a quien apoya.

ADEMÁS, NO TE PIERDAS: Adamari habla sobre los comentarios de sus fans en las redes sociales (VIDEO)

“La persona que nos puede sacar adelante es la señora Hillary Clinton y por ella voy a estar votando en estas elecciones”, reveló.