Acusan a Raúl de Molina de burlarse de muerte de Jenni Rivera (VIDEO)

Justo en el momento en el que Raúl de Molina y Clarissa Molina hablaban de cómo la mamá de Jenni Rivera, Doña Rosa, había explotado en contra de los reporteros en el cementerio donde descansa su hija, en el estudio de ‘El Gordo y la Flaca’ se apagaron las luces, por lo que los conductores dijeron que habían recibido un mensaje del más allá.

“Como que nos mandaron un mensaje en ‘El Gordo y La Flaca'”, dijo el presentador riendo, después de la supuesta falla de electricidad.

Sin embargo los fans de la ‘Diva de la Banda’ se mostraron en desacuerdo con Raúl, pues lo consideraron una falta de respeto.

“Raúl no te pases, esas cosas son falsas”, “Con razón la mamá de esta muchacha está tan molesta con todo este circo, usando el nombre de su amada hija para este tipo de programa…. dejen descansar en paz a esta muchacha,esa madre todavia la sufre y llora”, “están obsesionados con la difunta que sólo merece descansar en paz, dejen que su alma se eleve a lo más alto del cielo y que pueda descansar en paz, me parece una burla que quieran ganar audiencia con este tipo de cosas, respeten los sentimientos y luto de la familia de Jenni Rivera. Ilumínalos para que dejen de hacer estas tonterías absurdas”, “por eso dejé de ver El Gordo y la Flaca hace años porque este señor no tiene corazón se burla sin piedad de quien sea solo por matener ese programa”, “Que se deje de burlar El Gordo ese es el mensaje divino que debería de recibir”, le dijeron molestos.