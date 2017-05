Acusan a Lili y Raúl de burlarse de Luis Miguel (FOTOS Y VIDEO)

¿Se pasaron de la raya? Raúl de Molina y Lili Estefan fueron criticados en redes sociales de “hacer leña con é árbol caído”. Y es que los conductores aprovecharon los problemas que actualmente enfrenta Luis Miguel, para hacer sus acostumbradas bromas en el show.

Sin embargo esta vez no fueron tan bien recibidas por sus fans, ya que cuestionaron su profesionalismo, al no respetar el mal momento por el que atraviesa “El Sol”, quien esta semana se presentó ante las autoridades en Los Ángeles tras negarse a comparecer ante los tribunales por una demanda que enfrenta de su exrepresentante William Brockhaus, aunque después el cantante hispano fue liberado tras pagar una fianza.

Al inicio del programa los conductores hicieron un anuncio donde dijeron que tenían la foto del arresto de Luis Miguel, cuando en realidad era Carlitos “el productor”.

Después mostraron el supuesto Rolls-Royce de Luis Miguel, y Lili se subió en él, pero tampoco le agradó mucho al público y los tacharon de payasos: “váyanse al circo”, “ya quisieran ellos ser tan relevantes como LM”, “qué ridículos lo que tienen que hacer porque ya están viejos”.

En otra imagen aparecen los presentadores cubanos, también a bordo del auto: “Que cara tan dura Raúl y Lili hacen trozos de árbol caído, pero Luis Miguel piensen que no está caído está más fuerte que nosotros, los dos son malos y luego presumen de blancas palomitas, Dios los perdone por ser tan cínicos”.

Y unos más estallaron contra ellos: “Me gustaba mucho este programa pero ya no, porque solo se burlan de la desgracia ajena”, “Como siempre estos burlándose de las desgracias ajenas no importa El Sol va a volver a brillar y ustedes no saben en el mañana qué les puede pasar… y ¿cómo les cayó la noticia que la serie de Luis Miguel la va transmitir Telemundo? Y Univisión no le pudo llegar al precio ja ja eso sí me risa, como fue la de Juan Gabriel”, “Con la vara que midas serás medido, ojalá ninguno de ustedes o sus hijos se vean en esta situación Gordo y Lili”, les dijeron.

Además algo que molestó a los admiradores de Luis Miguel es que Raúl lo llamara “fugitivo”: “Luis Miguel se presentó en la corte de Los Ángeles después de su orden de arresto. Andaba fugitivo hace días. Como le dijimos ayer se paseaba solo por esta ciudad. Se presentó en la corte con abogado”, dijo “El Gordo”.

Y esto le reclamaron: “¿Fugitivo? Sabes qué es ser fugitivo?… es huir de la ley en pleno conocimiento de la causa. Yo no lo vi escondiéndose lo vi más bien a sus anchas. Amarillista”, “ustedes porqué le ponen fugitivo? Ni que fuera un asesino, ni criminal así que deberían utilizar otras palabras y no seguir ofendiendo más de lo que ya lo han hecho”.