Acusan a Belinda de ‘robamaridos’ y se defiende (FOTO)

Belinda no puede despegarse de la polémica, pues de nuevo está en el ojo del huracán. Esta vez la intérprete empleó su cuenta en Twitter para defenderse de miles de ataques en los que se le acusaba de involucrarse con un hombre casado.

La cantante se volvió tendencia en las redes sociales con el hashtag #BelindaLadyRobamaridos.

Todo después de que un periódico afirmara que Criss Angel, el mago con el que se le ha visto muy de cerca, es casado y dejó a su esposa al cuidado a su hijo enfermo de cáncer, mientras paseaba en Los Cabos con la cantante. Rápidamente Belinda escribió en Twitter:

“Qué risa me da la gente como les gusta inventar! Cada vez están peor, qué lastima que no tengan vida y solo hablen mentiras de los demás”.

Y agregó: “No se puede empezar a salir con alguien porque ya te inventan que te vas a casar, ¿por qué no se ponen a hacer algo con su vida? No se puede conocer a una persona porque ya te inventan mil historias, no se puede tener amigos porque todos son tus novios”.

El rumor tomó fuerza cuando apenas hace unos días una revista publicó imágenes de Belinda junto a Angel, con quien se dice mantiene un romance. Su amistad comenzó cuando ella fue a su show en Las Vegas.

Después de la polémica Criss Angel también publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para aclarar todo y dijo que no está casado.

Para todos Los que inventan historias, no estoy Casado! Es increible como dicen mentiras de @belindapop mejor den un poco de #AMOR al mundo???? — Criss Angel (@CrissAngel) 17 de noviembre de 2016



La cantante es regularmente víctima de polémicas. Otra fue cuando acababa de lanzar su línea de zapatos con una marca mexicana, pero a través de redes sociales se desataron comentarios sobre la copia que la rubia realizó de una diadema con orejas de gatito que se regaló con la compra de los primeros zapatos.

Algunos usuarios se tomaron la molestia de tomarle fotos a los accesorios de Belinda y compararlos con los mostrados en la página de Urban Outfitters, de donde supuestamente copiaron el modelo.

La diadema, que es un pedazo de aluminio dorado con unos audífonos, tiene grabado el nombre de Belinda, pero no está a la venta, sólo se regalaron mil 500; en cambio los de la página de Estados Unidos, se venden en 30 dólares (600 pesos).

Hasta el momento, Belinda no ha hablado respecto al tema, aunque ha utilizado sus redes sociales para promocionar la marca.

En los últimos meses la intérprete de “Egoísta” se ha visto involucrada en varios escándalos, como la clausura de su bar La Chismosa en San Jerónimo y sus deudas con El Fisco. (Con información de Agencia Reforma).