Acusan a Alfonso Arau de acoso en EE.UU. (FOTOS)

Justo cuando hora los mexicanos se quejan de ser rechazados por las políticas no incluyentes de Donald Trump, la actriz estadounidense Debra Messing acusó esta semana al cineasta mexicano Alfonso Arau de haberla acosado y humillado durante el rodaje de la película Un Paseo por la Nubes, filmada en 1995.

En una plática en el evento Makers Conference, realizado en California, la protagonista de Will & Grace aseguró que el director la obligó a desnudarse en el set, pese a que no estaba especificado en su contrato, informó The Hollywood Reporter.

Messing explicó que cuando le dijo al cineasta que no estaba de acuerdo, Arau se molestó y le gritó enfrente del equipo de producción.

“‘Tu trabajo es desnudarte y decir tus diálogos. Nada más. Deberías estar agradecida por tener este papel”, le respondió el director, según confesó Messing.

Agregó que Arau la hizo permanecer largo tiempo desnuda, cubierta sólo por una sábana, que él destapó a su antojo.

“La levantó, vio todo mi cuerpo desnudo y después tiró la sábana sobre mí como si fuera un Kleenex usado”, detalló la actriz.

Según Messing, el director la mantuvo así todo el día mientras caminaba a su alrededor y le daba órdenes como “cúbrete el pezón” o “cúbrete el trasero”, aún cuando la única parte de su cuerpo que se mostró en la película fue su espalda, destacó People.

“Todo el suceso fue como un juego de poder. La meta: humillarme y hacerme sentir su dominio sobre mí”.

Asimismo, señaló que Arau la ridiculizó cuando filmó una escena en la que tenía que besar a Keanu Reeves, protagonista del fime.

“Dijo: ‘¿qué tan rápido podemos conseguirle un cirujano plástico? Su nariz está arruinando mi película'”, indicó.

Un representante de Arau aseguró a The Hollywood Reporter que las acusaciones de Messing son falsas.