Actores mexicanos por poco no van a EE.UU. por problemas de visas (FOTOS)

Con visas de trabajo listas, el elenco y equipo de producción de la obra La Doble Moral, Danzón el Musical está listo para iniciar una gira por Estados Unidos, para después presentarse en México.

La puesta en escena, que aborda la historia de un burdel, inspirado en el caso de las Poquianchis, contará con las actuaciones de Roxana Chávez, Raquel Garza, Rocío Banquells, Gloria Izaguirre, Lina Santos e Ivonne Montero.

“Fue lo más difícil, las visas. Ahorita a todo lo que venga de México le están haciendo la vida imposible. No las daban, afortunadamente como yo tengo 30 años en el negocio, no me las negaron, ninguna, pero sí me la hicieron más difícil al decirme ‘¿Por qué llevas gente de México y por qué no de Estados Unidos?”, compartió la productora Raquel Rico en la presentación a medios de la obra.

El proceso de solicitud se inició desde octubre, pero se vio retrasado ya que la producción tuvo que llenar alrededor de 200 hojas detallando y justificando el trabajo de cada una de las 60 personas que integran el equipo.

“Por ejemplo (preguntaban): ‘¿Por qué el tramoyista? ¿Por qué no puedes agarrar a alguien de acá?”, narró.

Pero aunque el proceso fue exhaustivo, los documentos fueron aprobados y el danzón del cabaret “El Faro Rojo” llegará el 22 de abril a California, en mayo a Texas y, en octubre, a la Ciudad de México.

La obra, escrita por Marisela Lara, ya se había montado en el Teatro Blanquita en 2011.

“Ahora superé todo, lo que no pude poner en ese tiempo, ahora sí lo puse, desde el vestuario”, afirmó Rico, quien sostuvo que no dudó en exhibir temas vigentes como la pederastia en la Iglesia y la explotación sexual.