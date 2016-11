¿Acepta engaño con holograma de Jenni? Esto dijo Chiquis Rivera (VIDEO)

Chiquis Rivera decidió enfrentar los rumores del polémico holograma de su madre Jenni Rivera, que utilizaron para el concierto del Día Muertos en el Cementerio Hollywood Forever, de Los Ángeles, California.

Y es que muchos aseguran que no se trataba de Jenni, si no Chiquis Rivera, la hija mayor de la Gran Señora, quien imitó a su mamá para ofrecer el show, algo que ha hecho que muchos de sus fans se sientan ofendidos.

Chiquis Rivera desfiló por la alfombra roja de los premios Radio 2016 y trató de aclarar la situación:

“Enfóquense en lo bonito que fue esa noche, no le busquen algo negativo, me encantó verla en un escenario, dicen que es un fraude, ¿cómo va a ser fraude?, ¿quién se preocupó cuando estuvo el holograma de Michael Jackson, de Whitney Houston?, me dijo mi tío Juan y mi tío Lupe, si fuiste tú lo hiciste muy bien, (yo les ) digo gracias, siempre me están comparando con mi mamá, porque nos parecemos, pero eso no nos va a parar, hay gente que siempre quiera vez algo más y se lo vamos a dar”, comentó y admitió sentir un poco de tristeza porque siempre recibe críticas.

También Lupillo, hermano de Jenni opinó sobre este tema.

“Lo que te puedo decir es que si es Chiquis, pues hizo un buen trabajo de imitar a mi hermana, o sea, es un trabajo impresionante de imitar a su mamá y yo la felicito a ella por su trabajo, que se haya encargado de hacer ese rollo hizo un buen trabajo, no sé si es mentira o no”, dijo riendo.