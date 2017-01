A unas horas de que Trump tome posesión, así se burló Alicia Machado (FOTO)

A menos de 24 horas de que Trump tome protesta como presidente de EE.UU., Alicia Machado rompió el silencio y volvió a arremeter contra el republicano.

Fue a través de sus redes sociales que la venezolana le dio repost a una imagen en donde aparece ella coronando a Trump. La imagen causó controversia con sus seguidores y algunos hasta la criticaron. “Y no aprendes… tiempo al tiempo”, “ya supéralo”, “no le tienes miedo”, le dijeron en la foto donde escribieron, “en la gráfica vemos a @machadooficial coronando a quien a partir de mañana llevará las riendas de USA”.

Sin embargo otros aplaudieron la acción de la exMiss Universo, “una súper mujer mi admiración Alicia no todo el mundo tiene la valentía de hacer eso, he visto canales retractarse de lo dijeron de Trump en campaña, ojalá no les pase a los estadounidenses lo que pasa en Venezuela”, “eres valiente, inteligente y sabes cómo hacer que se escuche tu voz”.

La venezolana se había mantenido en silencio, después de la derrota de la demócrata Hillary Clinton, a quien la apoyó durante su campaña presidencial.



Robert De Niro, Sally Field y otras celebridades planean acompañar a los alcaldes de Nueva York y de Minneapolis para exhortar a las ciudades a que establezcan su propio rumbo en lo que respecta a la atención a la salud, el cambio climático y otros asuntos durante el gobierno de Donald Trump, dijeron los organizadores antes de la manifestación a realizarse en la víspera de su investidura.

Interesados en animar y unir a los habitantes de las ciudades preocupados por los planes del presidente electo, activistas y dignatarios planeaban reunirse el jueves por la noche frente al Trump International Hotel and Tower, aproximadamente 800 metros (media milla) de la Trump Tower donde él vive. Grupos como Greenpeace, Planned Parenthood y MoveOn.org estarán presentes.

Los organizadores dicen esperar a miles de personas, incluidas las estrellas Rosie Perez, Marisa Tomei y Alec Baldwin, cuya interpretación de Trump en el programa “Saturday Night Live” en la cadena NBC atrajo críticas de parte del presidente electo.

“Las ciudades y los pueblos de todo el país tienen el poder de proteger a la gente y al medio ambiente al unirse”, declaró el actor Mark Ruffalo en un comunicado, y agregó que el mitin le enviará un mensaje a Washington “de que combatiremos, a cada paso, la discriminación y las políticas dañinas”.

Sin embargo, los neoyorquinos se encuentran divididos en su opinión sobre la forma en la que el alcalde Bill de Blasio debería tratar a Trump, de acuerdo con una encuesta de la Universidad Quinnipiac difundida el jueves.

El 46% dijo que el alcalde demócrata debería intentar llevarse bien con el presidente electo republicano, mientras que el 45% afirmó que de Blasio debería ser un líder nacional en la oposición a las políticas del gobierno de Trump, según halló el sondeo a 1.005 electores. Tenía un margen de error de más o menos 3,1 puntos porcentuales.

Trump partió de Nueva York a Washington el jueves por la mañana.