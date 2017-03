A María Celeste la llaman ‘viejita’ y ella tiene una gran respuesta (FOTO)

A sus 56 años, María Celeste Arrarás no tiene ningún problema con su edad. Y es que la conductora de Telemundo siempre se ha mostrado orgullosa de todo lo que hace y por lo mismo no se deja intimidar por nadie.

Precisamente este fin de semana la boricua compartió unas imágenes de sus vacaciones en Aspen y donde aparece su rostro en primer plano.

Sin embargo esa publicación generó algunas críticas pues le dijeron que ya estaba muy grande de edad como para mostrar su cara de tan cerca. Una usuaria le escribió: “Nooo estás muy viejita, que no te acerquen mucho la cámara”.

Como es su costumbre, María Celeste lejos de enojarse tuvo una respuesta que hizo que la usuaria ya no comentara nada: “Mi amor yo no tengo problema con eso. Uno no puede vivir pendiente de esas boberías”.



Muchos aplaudieron la respuesta de Arrarás y la defendieron: “Maria Celeste no está viejita!! Que mujer tan criticona”, “lo que es la envidia. Ya quisieras tú”, “Qué envidiosas son algunas personas!!!! Para tu edad luces radiante MC”, “luces espectacular”, “Maria Celeste eres bella por fuera y por dentro eres un orgullo Puertorriqueño y orgullo de mujer me siento bien orgullosa de tu representación como mujer Dios te siga bendiciendo”, “Ya quisiera una de 30 verse como ella”.