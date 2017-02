A esta presentadora se le cayó un diente en pleno programa en vivo (VIDEO)

Sonya Cortés es una famosa presentadora de Puerto Rico, que ahora ha traspasado fronteras pero no precisamente por su talento televisivo, sino por un pequeño incidente que sufrió en pleno programa en vivo.

Y es que la boricua conducía un programa, cuando de pronto sufrió algo inesperado: ¡se le cayó un diente!

Por supuesto que las redes sociales no se lo perdonaron y el video del penoso incidente, se regó como pólvora lo mismo por Facebook, que por Twitter, donde los cibernautas empezaron a mofarse de ella compartiendo los ya tradicionales memes en estos casos.

El hecho se difundió ampliamente bajo el hashtag “#TodosSomosSonya”, según reporta el sitio de SDP Noticias.

Y, pese a que existe el cuestionamiento sobre si su diente era postizo, la conductora asegura que lo que salió volando fue un trozo de bombón que no pudo terminarse. “No me lo podía tragar, porque me ahogo”, dijo.