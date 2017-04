A Arjona no le importa que lo odien (VIDEO)

Para Ricardo Arjona las “medias tintas” no existen, para él es todo o nada. Por ello, aunque en días recientes abandonó una entrevista por una molestia con el presentador del noticiero que lo entrevistaba, el cantante guatemalteco asegura no molestarse con las críticas que recibe.

“A mí me gusta todo lo que es frío o caliente, tibio nada, para el medio hay mucha gente, a mí me gusta estar en uno u otro, me gusta abandonar algo o entrarle a morir, por lo que una cosa u otra (ser amado u odiado) vienen de un acontecimiento que es la pasión, incluso el odio, así que para mí no hay ningún lío”, destacó.

El cantautor aseguró que eso no hace que deje de creer que las personas malintencionadas y “mala leche” son algo negativo que le sucede al mundo actualmente, situación que desaprueba. Eso lo señaló el intérprete en relación al comunicador de CNN que lo entrevistó en días pasados.

“Voy a tratar de ser corto, vamos a intentar entender a los mediocres y mala sangre como parte del virus de nuestros tiempos, de este siglo que nos llena de gente de esa calaña, yo ya voltee la página y ahora vamos a tratar de voltearla todos”, afirmó.

Sobre los comentarios, tanto negativos como positivos, que recibe en las redes sociales, Arjona dijo no engancharse con ellos, pues afirma que lo que se escribe ahí es un reflejo de lo que cada persona vive al momento de hacer juicios acerca de alguien más.

“En redes sociales la gente tiene un lugar donde establecer su comunicación con el mundo, es un espejo fiel de quien eres… hay quien no ha podido con la vida que quiso o desborda en el color en el que la vida lo trató y fijarse en ello es un error garrafal. No notarlos también es un error, cada quien tiene el derecho de leerlos o no leerlos”.

Arjona, quien llegó a la Ciudad de México para presentar su nuevo disco “Circo soledad”, destacó en conferencia de prensa que su nuevo álbum se aleja de lo que antes ha hecho. Aunque el cantante dijo que algunos consideran que se ha alejado de los temas sociales con los que se dio a conocer, dejó en claro que nunca compondrá por obligación y que no se siente atado a hablar de nada.

“Ya fui un cantante más ligado a las cosas sociales, hoy no pertenezco a ninguna corriente que tenga la obligación de hablar de algo en específico. Hoy quiero hablar de los asuntos sociales pero también de las mujeres y de lo que me pasa y de lo que me gustaría que pasara. Mi relación con las palabras es un relación informal, no compongo para ver qué dicen los poetas de mi trabajo”, detalló.

El cantautor de 53 años adelantó que como es su tradición comenzará su gira en México (Toluca), pues para él es importante iniciar en este país, en el que considera, empezó toda su carrera y gracias al que pudo despuntar.

Aunque se siente mexicano de corazón, el guatemalteco explicó que no le gusta opinar sobre asuntos que tengan que ver con la política mexicana, pues reconoce que cualquier cosa que diga se puede mal interpretar.

“A veces nuestra realidad es mala para vivir, pero buena para escribir. ‘Circo soledad’ es un dibujo muy conservador de la realidad, muy sutil, una pintura en acuarela de la realidad”.

No obstante, tras la reciente captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en territorio guatemalteco, Arjona lamenta que el lugar en el que aprehendieron al ex funcionario se haya dado a conocer por este suceso y no por el bello país que es, afirmó.

“Panajachel es un lugar extraordinario, con un lago fantástico. Lastimosamente hoy el mundo lo conoce porque ahí fue detenido ese señor, es triste. Si a mí me preguntan cuál sería el último lugar donde capturarían a un hombre como este, yo diría que Panajachel, pero cosas raras que pasan”, añadió el intérprete de la canción “Te conozco”.

Como se recordará fue hace unos días cuando Ricardo Arjona se mostró molesto durante una entrevista con Camilo Egaña, en su programa en CNN.

El cantautor abandonó el segmento antes de que terminara luego de que Egaña insistiera en que hablaran sobre las críticas negativas que recibe el trabajo del guatemalteco.

“Recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas. Pensé que eras un comunicador bien intencionado. Yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender”, dijo Arjona en vivo a Egaña.

La entrevista siguió su curso en un ambiente tenso, en el cual Egaña siguió pidiendo que Arjona explicara por qué es tan odiado por algunos críticos.

“Si fuera un problema de gusto personal: no compres el disco, o le cambias a la radio. Si es un asunto personal de un tipo que se dedica… es que por ahí estás ocupando el lugar que él cree que debería tener él, ¿es tan difícil darse cuenta?”, trató de explicar molesto Arjona.

El presentador, al ver las reacciones de su entrevistado, decidió sugerir que dejaran el tema.

“No es cuestión de dejarlo, es ¿por qué abordarlo? Es raro”, expresó Arjona antes de marcharse.

Posteriormente el intérprete puso un tweet en su cuenta en referencia a lo sucedido.

“Quien habla mal de ti, para tener de qué hablar contigo. Cuestión de consonante en el apellido. Supuestamente listo, pero ENGAÑA”, escribió en el mensaje.