5 cosas que no sabías de Osmel Sousa (FOTOS y VIDEOS)

Descubre los secretos del polémico “zar de la belleza”

Glosi es la nueva plataforma que te permitirá disfrutar de tu programación favorita, en tu teléfono, tu tableta, tu computadora sin interrupciones. Si tienes acceso a Internet, tienes Glosi . Comparte tu cuenta con hasta cinco personas y no te pierdas de shows de ayer y nuevos programas que no verás en ningún otro lugar. Además, te invitamos a disfrutar de Historias, una sección especial en donde podrás estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento. Por Lisa, la romántica.

¡Bueno! Hasta el próximo domingo. A las 11 qué entraron que no se descuiden de Josephine y Karol que son competencia fuerte. De costa a costa. #NBLVIP A photo posted by Osmel Sousa (@zardelabelleza) on Mar 13, 2016 at 8:31pm PDT

Belleza. Qué expresión. Qué constructo. Qué mundo detrás de esa simple palabra. Personalmente yo siempre he tenido grandes problemas con la idea de una belleza objetiva, una belleza física. Pero en el mundo del entretenimiento y particularmente en los concursos de belleza, no sucede lo mismo. Estos eventos son todo un fenómeno. Existen películas (por ejemplo Miss Simpatía con Sandra Bullock) y series y novelas enfocadas en los concursos de belleza. Una que me parece brillante, y que puedes ver exclusivamente en Glosi es La Mujer Perfecta, escrito por Leonardo Padrón.

No es secreto que el concurso de Miss Venezuela es uno de los más famosos internacionalmente hablando, pues es uno de los países que más coronas de Miss Universo ha obtenido, 7 títulos en total, solo sobrepasado por Estados Unidos que tiene 8. Y ni qué decir en la misma Venezuela es el evento más emblemático y más intenso al nivel nacional. Debido a la transmisión del concurso este miércoles, 5 de octubre, en vivo aquí en Glosi, esta semana voy a hablar de un ícono en este certamen. Un especialista en concursos de belleza y tal vez no exista alguien cuya opinión sea más escuchada en este tipo de eventos que el llamado zar de la belleza, Osmel Sousa.

SI TE INTERESA: Disfruta del concurso EN VIVO de Miss Venezuela 2016 (VIDEOS y FOTOS)

Listo ???? Hoy solo 4 podrán pasar a la Gran Final. #NBLVIP A photo posted by Osmel Sousa (@zardelabelleza) on May 15, 2016 at 4:33pm PDT

Osmel Sousa es el presidente de la organización Miss Venezuela. Sousa nació en Cuba y llegó a Venezuela con 13 años de edad. Bajo su presidencia, que comenzó en 1981, Venezuela ha obtenido títulos y reconocimiento en los certámenes de belleza más importantes como Miss Mundo, Miss Universo entre otros.

Siete hermosas mujeres, siete brillantes coronas, han confirmado que “Venezuela es un paraíso con nombre de mujer”. Un paraíso coronado con el récord Guinness como el único país en ganar dos Miss Universo consecutivos, cuando @DayanaMendoza coronó @stefaniafernandezkrupij, lo que se convirtió en el primer back to back de la historia demostrando que somos no solo un país de mujeres bellas, sino un paraíso con reinado propio. #Másqueunconcursounlegado A photo posted by Osmel Sousa (@zardelabelleza) on Sep 7, 2015 at 1:39pm PDT

Voy a revelar 5 cosas sobre Osmel Sousa que tal vez muchos no sepan:

1. Actuación – Osmel inició su carrera en el mundo del espectáculo gracias a nadie menos que Lupita Ferrer, que en aquél tiempo no era una actriz famosa todavía. Estudió en la compañía de actuación de Horacio Peterson junto a ella. Lupita le sugeriría un trabajo que lo llevó a radicarse en Caracas, en donde pronto se daría cuenta que la actuación no era el suyo.

2. Director del Arte – Otro talento que posee es dibujar. Ha revelado que desde una edad muy joven siempre dibujaba, siempre mujeres “perfectas”. Antes de ingresar a la organización Miss Venezuela trabajó un corto tiempo como Director de Arte, usando sus talentos gráficos.

A photo posted by Osmel Sousa (@zardelabelleza) on Oct 22, 2015 at 12:44pm PDT

3. Imagen – Siguiendo un poco lo que se ha publicado acerca de Osmel Sousa y sus principios y modos de trabajar, se encuentra mucha controversia. Pero eso ya no es secreto tampoco. Lo que a mi me pareció interesante es que Osmel ve los concursos también como un referencia para Venezuela. La perfección, el talento y la trayectoria de las concursantes y especialmente de las ganadoras enseña a todo el mundo cierta imagen del país. Asegura que son la imagen y la muestra del talento y capacidad de la mujer venezolana ante el mundo.

4. El vestido rojo – En el certamen de 2014 surgió una controversia con Migbelis Castellanos, una de las concursantes. Al parecer Sousa la obligó de ponerse un vestido rojo que no le gustó y no le quedaba bien. Y por eso la candidata dijo que no llegó tan lejos como pudiera haber llegado. En esta entrevista se menciona que el color rojo “está vinculado con los partidos políticos del movimiento de izquierda” y eso despertó una polémica. Ahora queda por descubrir la verdad de las intenciones de Osmel y su decisión de utilizar el atuendo. Mira lo que dijo Migbellis al respecto:

5. La opinión pública – Finalmente no puedo cerrar el artículo sin mencionar que al parecer Osmel Sousa logró cambiar la opinión pública acerca de cirugías plásticas. Muchos aseguran que Osmel jugó un papel importante en transformar la opinión en el país acerca de estos retoques, transformaciones y mejoramientos, como se llaman. Hoy en día es algo muy común que hacen muchas mujeres que tienen los recursos para hacerlo.

Con eso cierro mi presentación de cinco cosas de la carrera de Osmel Sousa, un personaje que siempre está rodeado de controversia y tengo que decir que hay mucho acerca de lo que ha dicho, lo que ha hecho y lo que ha apoyado como causa, en lo que personalmente no estoy de acuerdo. Sin embargo, reconozco que la palabra de Osmel en este tipo de eventos siempre será una de las más respetadas por el público y el mundo del entretenimiento en general. Espero que les haya podido contar algo que no sabían y más que nada que lo hayan disfrutado aquellos ya que andan con mucha ilusión y anticipación a “la noche más linda” que pasará este miércoles aquí en Glosi en vivo.

No olviden de compartir la anticipación e ilusión acerca del certamen con el #MissVenezuela2016Glosi y escribiéndonos a @gloshistorias.

Síguenos en las redes y LO MEJOR, puedes ver la competencia EN VIVO y EN EXCLUSIVA para los Estados Unidos solo por Glosi. Lo único que tienes que hacer es:

1. Ingresa a http://glosi.com/en/msv

2. Crea tu cuenta gratis o, si ya eres usuario registrado, haz clic en el link para continuar.

3. Ingresa a tu cuenta

4. ¡Disfruta del certamen!

Acerca de Lisa

Lisa empezó a ver telenovelas para aprender español. Después de pocas semanas decidió que tenía que aprender español para poder ver y entender telenovelas. Nació una fascinación que ya no se pudo parar. Lisa es perdidamente romántica y siempre quedó frustrada que el romance no tiene suficiente drama y emoción en lo que veía en su país, Alemania. Hasta que encontró el mundo latino y sintió que llegó a su hogar. Ahora está escribiendo, viendo, viviendo y gozando novelas, dramas, series y todo el contenido mientras se conecta a la cultura latina y española. @GlosiHistorias @Lisalaromantica

Disclaimer: El contenido del presente blog expresa la exclusiva opinión del autor y no refleja en manera alguna la opinión de sus empleadores presentes o pasados. Su contenido tiene como objetivo entretener a los lectores y no está intentando reflejar la posición de la compañía en ninguna manera.