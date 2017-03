Winn-Dixie remplaza su programa de puntos

La cadena de supermercados Winn-Dixie está dejando su programa de descuento para gasolina Fuelperks y lanzando un nuevo programa el próximo mes.

La compañía BI-LO, dueña de los supermercados Harveys y Winn-Dixie anunció a sus consumidores que tienen hasta el 30 de abril para redimir sus puntos de gasolina.

El nuevo programa de lealtad de la compañía, Plenti, es operado por American Express. Le ofrece a sus miembros un sistema de puntos sin importar el método de pago.

Según reportó el ActionNewsJax.com, desde la primera semana de abril, los miembros ganarán un punto por cada dos dólares, y pueden acumular puntos extra al comprar productos con bonos en la tienda.

Los consumidores también pueden ganar puntos de gasolina en estaciones Exxon y Mobil.

Un portavoz de la compañía dijo que los puntos se pueden redimir en miles de almacenes y compañías pertenecientes, incluyendo AT&T, Macy’s y Chili’s.

We’re upgrading our rewards program! Upgrade to Winn-Dixie Rewards + Plenti here: https://t.co/4uYCbsYWwhpic.twitter.com/U0uxRmmwJu

— Winn-Dixie (@WinnDixie) March 15, 2017