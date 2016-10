Verdades y Falsedades del manejo del crédito (VIDEO)

Mantener una buena calificación de crédito es más complicado de lo que creemos. Hay muchos factores que inciden sobre tu calificación y que sin tú saberlo te pueden estar causando daño. Forbes, Clearpoint y Fico Score han advertido sobre algunos. Mundo Hispànico te señala los más comunes.

1. Me quebré y no me darán crédito nunca más. Falso. La quiebra es un proceso doloroso, pero luego de 7 a 10 años será eliminada de tu informe de crédito. Si no puedes pagar tus deudas, pensar en la quiebra como una segunda oportunidad que es mejor que permitir que la deuda siga perjudicando tu puntuación.

2. Mantengo un equilibrio en mis tarjetas y eso favorece mi puntuación de crédito. Verdadero. La apertura y el uso de una tarjeta de crédito puede aumentar tu score, especialmente si estás comenzando a construir o reconstruir tu crédito, pero sino lo manejas sabiamente podrá aumentar tus pagos de interés.

3. Puedo usar la totalidad del crédito disponible sin problema. Falso. No debes usar más del 30% del crédito aprobado en una tarjeta. El estar endeudado al tope afecta tu calificación negativamente.

4. Voy muy bien pues pago siempre a tiempo la cuota mínima que indica el banco. Falso. No caigas en la trampa de la cuota mínima. De ésta forma estas pagando una cantidad enorme en intereses además de afectar tu calificación de crédito al no bajar tus índices de deuda.

5. Si cargo mis compras a una cuota no sumo puntos en mi score crediticio. Falso. No sólo te suma puntos sino que te favorece totalmente, ya que no pagas intereses y si aprovechas las ventajas de hacerlo con ésta forma de pago, que son muchas. Ten en cuenta que los expertos recomiendan cargar tus compras a un máximo de 3 meses.

6. Tengo varias tarjetas pero no las uso para mantener alto el puntaje de mi calificación. Falso. Siempre debes mover tu crédito. Lo recomendable es cargar compras 1 ó 2 veces cada bimestre. Si tu banco no ve movimientos puede optar por cerrar tus tarjetas

7. Debo cerrar una tarjeta de crédito si no la uso. Falso. En realidad, esto puede afectar tu puntaje de crédito de dos formas. Primero, si se trata de una tarjeta que haz tenido por un tiempo, el cierre puede reducir tu historial de crédito y segundo afecta la relación entre la deuda y el crédito disponible, que también te da puntos. Para revisar que efecto puede tener el cerrar una tarjeta ve a sitios web como Karma, Quizzle, sésamo y Crédito.

8. No he hecho nada malo, así que mi crédito está muy bien. Falso. Lo que no sabes es que el 70% de los informes de crédito tienen errores en ellos. Revisa e informa sobre las inconsistencias ya que esto incide en la tasa de interés que te cobran.

9. Si verifico mi informe de crédito, perjudico mi puntuación. Falso. El control de tu propio informe no afecta tu puntuación. Así como cuando por un empleo lo revisan, tampoco te afecta.

10. Puedo solicitar mi informe de crédito gratis. Verdadero. Pero ten mucho cuidado hay portales que te cobran por ello. Para mayor seguridad ve al portal oficial y gratuito annualcreditreport.com, lo que te permite un acceso libre e inmediato de cada uno de tus informes de crédito (son 3: Experian, Equifax y TransUnion), una vez cada 12 meses.