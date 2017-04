McDonald’s acaba de vender por eBay una salsa promocional llamada ‘Szechuan’ y que data del 1998, por la suma de 14, 700 dólares.

El condimento, que viene con un paquete de salsa de wasabi, fue originalmente parte de una campaña publicitaria para la película animada de Disney ‘Mulan’.

El interés en la salsa Szechuan se disparó después luego de que fuera mencionada en ‘Rick y Morty’, un programa de la cadena Cartoon Network.

.@McDonalds

you wanna get in on this?

Call me.

— Rick (((and Morty))) (@RickandMorty) 2 de abril de 2017