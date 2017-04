UPS generará 6,000 nuevos empleos

UPS anunció que incrementará las operaciones de los sábados para aumentar la velocidad de entrega del comercio electrónico. Esta nueva estrategia requerirá de contrataciones adicionales de personal, por lo cual la Compañía ha anunciado que contratará a 6,000 nuevos empleados para la implementación completa del programa.

Con la entrega #UPSsaturday, los destinatarios residenciales y comerciales pueden recibir sus paquetes el sábado en lugar del lunes. Este programa se expandirá a 15 áreas metropolitanas principales y a casi 4,700 ciudades de los E.E.UU. durante el mes de abril.

También te puede interesar: Home Depot anuncia 80,000 nuevas contrataciones

La mejoría en el tiempo de tránsito es una de las más grandes en la historia de esta compañía de 109 años. Se espera que la expansión planeada cree más de 6,000 nuevos empleos de UPS en todo el país cuando las operaciones estén completamente implementadas a finales de 2018.

“La adición de otro día de operaciones terrestres utiliza más eficientemente nuestra red de distribución existente y ofrece a los clientes una solución de entrega aún más rápida”, dijo Teresa Finley, directora de marketing de UPS.

UPS comenzó a probar el programa de entrega del sábado en Atlanta, Filadelfia y Los Ángeles en 2016. La expansión está en marcha en estas ciudades y un despliegue más amplio comienza en abril a 15 áreas metropolitanas adicionales incluyendo Nueva York, Chicago y Boston. Para noviembre – previo a la temporada navideña – cerca de 4,700 ciudades y pueblos estarán cubiertos por el plan. En el 2018, la cobertura se ampliará a más de 5,800 ciudades y pueblos.

La compañía ahora ofrecerá una gama completa de opciones de transporte que cubre seis días a la semana, ampliando la opción de los clientes y ofreciendo mayor flexibilidad. Junto con más de 8,000 ubicaciones de UPS Access Point® y UPS My Choice®, esta expansión de servicio aumenta significativamente la capacidad de un remitente para enviar paquetes a los consumidores donde y cuando requieran ser entregados.

Las recolecciones de los sábados permitirán a los transportistas minoristas líderes en ventas por internet, ser más eficientes en la entrega de sus productos. Un estudio realizado por UPS, los minoristas informan que el 46% de los clientes abandonan sus compras por demoras en el tiempo de envío .

“Esta es una adición emocionante a nuestra suite de servicios”, dijo Finley. “Estamos seguros de que ayudará a nuestros clientes a crecer su mercado”.

Además de los tres mercados de prueba de Atlanta, Filadelfia y Los Ángeles, el programa se adicionará a estas ciudades:

Indianapolis-Carmel, IN MSA

St. Louis, MO-IL MSA Houston-Sugar Land-Baytown, TX MSA

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA

San Francisco-Oakland-Fremont, CA MSA

Cleveland-Elyria-Mentor, OH MSA

New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA MSA

Syracuse, NY MSA

Seattle-Tacoma-Bellevue, WA MSA

Pittsburgh, PA MSA

Buffalo-Niagara Falls, NY MSA

Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI MSA

Denver-Aurora-Broomfield, CO MSA

Chicago-Joliet-Naperville, IL-IN-WI MSA

Knoxville, TN MSA

No te pierdas en Facebook: