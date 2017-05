Trump promueve una versión renovada de la reforma sanitaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve una revisión de su reforma sanitaria tras el fracaso en la aprobación de la legislación para anular y sustituir la Ley de Cuidado de Salud Asequible en sus tres primeros meses en la Casa Blanca.

Trump tuiteó el domingo que “un nuevo plan de atención sanitaria está en camino”, prometiendo primas más bajas y protección para las personas con enfermedades previas.

You can't compare anything to ObamaCare because ObamaCare is dead. Dems want billions to go to Insurance Companies to bail out donors….New

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de abril de 2017