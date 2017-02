Trump ha gastado aproximadamente 10 millones en gastos de viaje

Antes de ser presidente, Donald Trump criticó los costos de los viajes del presidente Barack Obama. Ahora, es el presidente Trump quien le está sumando a la cuenta de viajes.

Según Rare.us, ya la cuenta de Trump es mucho más alta que la de Obama durante sus dos mandatos.

El Washington Post estima que en lo que va de este año, Trump ha gastado cerca de 10 millones de dólares en sus viajes, mientras que Obama gastó alrededor de 12 millones al año durante su mandato.

Desde la toma de posesión, el presidente Trump ha viajado en 3 ocasiones a su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, lo que incrementa el presupuesto local debido a la movilización de policía y de la Guardia Nacional.

Según Tom Fitton, presidente del grupo conservador Judicial Watch, es preocupante el costo de estos viajes. “Es una forma costosa de hacer negocios, el presidente debería reconocerlo. La peculiaridad del presidente Trump es que él sabe cuánto cuesta mover un avión. Bajar a Mar-a-Lago no es gratis.”

Afortunadamente, las críticas de Trump siempre se han hecho públicas en su cuenta de Twitter. En 2012 escribió: “Las vacaciones del presidente @BarackObama le están costando a los contribuyentes millones de dólares – increíble”.

Después en 2014 escribió: “El lema de Obama: si no voy en vacaciones pagas por los contribuyentes y recaudo fondos constantemente, los terroristas ganan”.

